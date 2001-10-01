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Раздел: Медицина  
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Найдена связь между профессией человека и риском слабоумия

Найдена связь между профессией человека и риском слабоумия Ученые рассказали, какие профессии способствуют профилактике деменции.

Специалисты продолжают вести активные поиски решений, которые бы помогали избежать возникновения деменции. Согласно новым данным американских ученых, профессия, которой человек отдает большую часть своей жизни, играет очень важную роль в подверженности нейродегенеративным заболеваниям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Самая большая опасность деменции или слабоумия в том, что человек теряет память и способность адекватно мыслить, становится не в состоянии обслуживать свои базовые потребности. Деменция это всегда тяжелая болезнь не только самого пациента, но и его близких, родственников.

Примерно 5000 человек, занимавшиеся самыми разными видами деятельности, на протяжении десяти лет наблюдались учеными и периодически проходили тестирование на когнитивные функции. Анализ полученных данных в итоге позволил специалистам сделать вывод о связи между профессией и вероятностью развития деменции.

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Выяснилось, что представители специальностей, требующие умственных усилий, с возрастом оказываются меньше всех подвержены деменции. В список самых «здоровых» для мозга профессий вошли ученые, медработники, педагоги, финансовые аналитики и авиадиспетчеры.
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 Теги: слабоумие, профессии

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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