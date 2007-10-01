Раздел: Медицина
Ученые назвали полезные свойства гранатового сока
Этот сок является одним из самых полезных.
Гранатовый сок известен своими полезными свойствами для здоровья сердца и сексуальных возможностей человека, однако специалисты обнаружили, что этот напиток также полезен в борьбе с возрастными изменениями человеческого тела, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 24 человека обоих полов. Испытуемым необходимо было на протяжении месяца выпивать по пол литра гранатового сока ежедневно. Исследователи уверены, что сок граната снижает содержание в крови жирных кислот, известных как свободные жирные кислоты (СЖК). Именно СЖК становятся причиной отложений на животе у мужчин и женщин лишнего жира, пояснили специалисты.
Результаты исследования показали, что после месячного употребления гранатового сока почти половина добровольцев стала менее склонна к возникновению жировых клеток в области вокруг живота в сравнении с началом эксперимента.
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Также эксперты установили, что у 90% добровольцев значительно снизилось кровяное давление. Это уменьшило риск возникновения сердечных приступов, инсульта и заболеваний почек.
Гранатовый сок известен своими полезными свойствами для здоровья сердца и сексуальных возможностей человека, однако специалисты обнаружили, что этот напиток также полезен в борьбе с возрастными изменениями человеческого тела, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 24 человека обоих полов. Испытуемым необходимо было на протяжении месяца выпивать по пол литра гранатового сока ежедневно. Исследователи уверены, что сок граната снижает содержание в крови жирных кислот, известных как свободные жирные кислоты (СЖК). Именно СЖК становятся причиной отложений на животе у мужчин и женщин лишнего жира, пояснили специалисты.
Результаты исследования показали, что после месячного употребления гранатового сока почти половина добровольцев стала менее склонна к возникновению жировых клеток в области вокруг живота в сравнении с началом эксперимента.
Читайте также: Найдена связь между профессией человека и риском слабоумия
Также эксперты установили, что у 90% добровольцев значительно снизилось кровяное давление. Это уменьшило риск возникновения сердечных приступов, инсульта и заболеваний почек.
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