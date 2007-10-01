» » Ученые назвали полезные свойства гранатового сока
Раздел: Медицина  
0

Ученые назвали полезные свойства гранатового сока

Ученые назвали полезные свойства гранатового сока Этот сок является одним из самых полезных.

Гранатовый сок известен своими полезными свойствами для здоровья сердца и сексуальных возможностей человека, однако специалисты обнаружили, что этот напиток также полезен в борьбе с возрастными изменениями человеческого тела, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 24 человека обоих полов. Испытуемым необходимо было на протяжении месяца выпивать по пол литра гранатового сока ежедневно. Исследователи уверены, что сок граната снижает содержание в крови жирных кислот, известных как свободные жирные кислоты (СЖК). Именно СЖК становятся причиной отложений на животе у мужчин и женщин лишнего жира, пояснили специалисты.

Результаты исследования показали, что после месячного употребления гранатового сока почти половина добровольцев стала менее склонна к возникновению жировых клеток в области вокруг живота в сравнении с началом эксперимента.

Читайте также: Найдена связь между профессией человека и риском слабоумия

Также эксперты установили, что у 90% добровольцев значительно снизилось кровяное давление. Это уменьшило риск возникновения сердечных приступов, инсульта и заболеваний почек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: гранатовый сок, польза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     297
     0

Похожие новости по теме

Врачи назвали необычные свойства гранатового сока Врачи назвали необычные свойства гранатового сока

Такой сок может сохранить здоровье.

Гранатовый сок помогает сохранить молодость Гранатовый сок помогает сохранить молодость

c

Открыто интересное свойство гранатового сока Открыто интересное свойство гранатового сока

Ученые рассказали о новом полезном свойстве гранатового сока.

Гранатовый сок сохранит вашу молодость Гранатовый сок сохранит вашу молодость

Гранатовый сок сохранит здоровье и красоту

Ученые рассказали о новом полезном свойстве гранатового сока Ученые рассказали о новом полезном свойстве гранатового сока

Гранатовый сок известен тем, что повышает уровень гемоглобина и укрепляет сосуды.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх