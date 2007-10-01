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Раздел: Медицина  
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Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок

Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок Болезненность татуажа зависит от места размещения рисунка.

Профессиональные тату-мастера из Лондона проанализировали данные о своих клиентах и выделили несколько особо болезненных мест для татуировок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

В частности, по словам Керри из лондонской тату-студии New Wave Tattoo, на болезненность влияет несколько факторов:

«Влияет то, как вы себя чувствуете в день нанесения тату, болеете ли вы гриппом или просто чувствуете усталость. Также влияет формат тату и размер рисунка, ведь разные стили тату оказывают разное давление на кожу. Ну и, конечно же, влияет место на теле, на которое вы хотите нанести тату», - говорит эксперт.

По ее наблюдениям, наиболее болезненными местами являются ребра, верхняя часть стопы, внутренняя сторона рук от подмышечной впадины до кисти, а также грудь, особенно у женщин.

В свою очередь, тату-мастер Дэйв из другой лондонской студии West London Ink называет голову самым болезненным местом для тату:

«Определенно голова. А также грудь и ребра», - отметил специалист.

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Он также добавил, что уменьшить неприятные ощущения во время тату-сеанса поможет употребление питьевой воды, а также общение с мастером.
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 Теги: татуировки, боль

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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