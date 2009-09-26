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Раздел: Медицина  
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Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть помидоры

Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть помидорыНазван один из самых полезных овощей для сердца и сосудов.

Врачи и диетологи давно разбираются в том, насколько полезны такие овощи, как помидоры. В соответствии с последним исследованием томаты оказались очень полезны.

Прежде всего, для сердца и сосудов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

В них есть витамины замедляющие старение. А микроэлементы в этом овоще помогают бороться с онкологией. Из-за кислоты в них их стоит аккуратно употреблять людям с болезнями желудка.

Что еще интересно, так это то, что томаты полезны при болезнях костей и вообще делают их крепче. Этот овощ помогает похудеть , правда косвенно.

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Употребление помидоров снижает уровень «плохого» холестерина.
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 Теги: помидоры, снижение холестерина

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Сегодня, 12:02 » Автор: Ирина Шевченко
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