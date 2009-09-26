Раздел: Медицина
Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть помидоры
Назван один из самых полезных овощей для сердца и сосудов.
Врачи и диетологи давно разбираются в том, насколько полезны такие овощи, как помидоры. В соответствии с последним исследованием томаты оказались очень полезны.
Прежде всего, для сердца и сосудов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
В них есть витамины замедляющие старение. А микроэлементы в этом овоще помогают бороться с онкологией. Из-за кислоты в них их стоит аккуратно употреблять людям с болезнями желудка.
Что еще интересно, так это то, что томаты полезны при болезнях костей и вообще делают их крепче. Этот овощ помогает похудеть , правда косвенно.
Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть грейпфрут
Употребление помидоров снижает уровень «плохого» холестерина.
Врачи и диетологи давно разбираются в том, насколько полезны такие овощи, как помидоры. В соответствии с последним исследованием томаты оказались очень полезны.
Прежде всего, для сердца и сосудов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
В них есть витамины замедляющие старение. А микроэлементы в этом овоще помогают бороться с онкологией. Из-за кислоты в них их стоит аккуратно употреблять людям с болезнями желудка.
Что еще интересно, так это то, что томаты полезны при болезнях костей и вообще делают их крепче. Этот овощ помогает похудеть , правда косвенно.
Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть грейпфрут
Употребление помидоров снижает уровень «плохого» холестерина.
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