Раздел: Медицина
Медики рассказали, кому полезно есть хумус
Хумус является натуральным антидепрессантом.
Популярное блюдо в восточном Средиземноморье хумус начинает завоевывать свое место и в Украине. Главным компонентом блюда является турецкий горох нут.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Нут отваривают, растирают в пюре, добавляют туда кунжутную пасту, лимонный сок, соль, оливковое масло и специи (от чеснока, лука до кедровых орехов и какао), передает Zhyvyaktyvno.
Со слов диетологов, хумус не просто имеет высокую пищевую ценность, он содержит такие ценные компоненты, как: железо, калий, кальций, комплекс витамин B, магний, фолиевую кислоту, тиамин и рибофлавин (укрепляют мышцы и нервную систему), ретинол (элемент, который обеспечивает молодость и эластичность тканей) и аминокислоту триптофан, нужную для работы мозга.
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А еще хумус является натуральным антидепрессантом, поэтому блюдо дарит чувство удовлетворения и счастья благодаря своей способности повышать выработку серотонина. Особенно любят хумус атлеты, ведь это мощный источник энергии.
Популярное блюдо в восточном Средиземноморье хумус начинает завоевывать свое место и в Украине. Главным компонентом блюда является турецкий горох нут.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Нут отваривают, растирают в пюре, добавляют туда кунжутную пасту, лимонный сок, соль, оливковое масло и специи (от чеснока, лука до кедровых орехов и какао), передает Zhyvyaktyvno.
Со слов диетологов, хумус не просто имеет высокую пищевую ценность, он содержит такие ценные компоненты, как: железо, калий, кальций, комплекс витамин B, магний, фолиевую кислоту, тиамин и рибофлавин (укрепляют мышцы и нервную систему), ретинол (элемент, который обеспечивает молодость и эластичность тканей) и аминокислоту триптофан, нужную для работы мозга.
Читайте также: Медики рассказали, кому полезно пить кофе
А еще хумус является натуральным антидепрессантом, поэтому блюдо дарит чувство удовлетворения и счастья благодаря своей способности повышать выработку серотонина. Особенно любят хумус атлеты, ведь это мощный источник энергии.
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