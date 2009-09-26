» » Медики рассказали, кому полезно есть хумус
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, кому полезно есть хумус

Медики рассказали, кому полезно есть хумусХумус является натуральным антидепрессантом.

Популярное блюдо в восточном Средиземноморье хумус начинает завоевывать свое место и в Украине. Главным компонентом блюда является турецкий горох нут.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Нут отваривают, растирают в пюре, добавляют туда кунжутную пасту, лимонный сок, соль, оливковое масло и специи (от чеснока, лука до кедровых орехов и какао), передает Zhyvyaktyvno.

Со слов диетологов, хумус не просто имеет высокую пищевую ценность, он содержит такие ценные компоненты, как: железо, калий, кальций, комплекс витамин B, магний, фолиевую кислоту, тиамин и рибофлавин (укрепляют мышцы и нервную систему), ретинол (элемент, который обеспечивает молодость и эластичность тканей) и аминокислоту триптофан, нужную для работы мозга.

Читайте также: Медики рассказали, кому полезно пить кофе

А еще хумус является натуральным антидепрессантом, поэтому блюдо дарит чувство удовлетворения и счастья благодаря своей способности повышать выработку серотонина. Особенно любят хумус атлеты, ведь это мощный источник энергии.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: хумус, польза для здоровья

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:38 » Автор: Ирина Шевченко
     57
     0

Похожие новости по теме

Медики назвали продукты, какие можно есть на ночь Медики назвали продукты, какие можно есть на ночь

Легкие перекусы перед сном – даже полезны.

Медики объяснили, кому полезно есть черешню Медики объяснили, кому полезно есть черешню

Черешня обладает большим спектром полезных свойств.

Диетологи рассказали, какие продукты можно есть на ночь Диетологи рассказали, какие продукты можно есть на ночь

Существует довольно популярный способ похудения, который используют те, кому не хочется вникать в детали сложных диет: не есть вечером.

Медики рассказали, кому полезно пить свекольный сок Медики рассказали, кому полезно пить свекольный сок

Сок из свеклы расширяет кровеносные сосуды

Ученые рассказали, кому полезно какао Ученые рассказали, кому полезно какао

Совместными усилиями ученые из Италии и США провели исследование, в результате которого выяснили, кому полезно пить какао.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх