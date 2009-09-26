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Раздел: Медицина  
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Диетологи назвали продукты, вызывающие "зверский" аппетит

Диетологи назвали продукты, вызывающие "зверский" аппетитТакие перекусы только «раздувают аппетит».

Существуют продукты, которые, напротив, насыщают минимально, но провоцируют еще более сильное чувство голода через 20-30 минут.

Оказывается, некоторые продукты, которые мы едим, чтобы утолить голод, работают с точностью до наоборот.

Дело в том, что такой перекус только «раздувает аппетит».

Итак, если вы не хотите переедать, вам лучше избегать следующих продуктов.

Чипсы, крекеры и хлеб
Рафинированные углеводы резко повышают уровень сахара в крови, поэтому тогда выделяются большое количество инсулина. Инсулин забирает энергию на так называемое «хранение», следовательно, человек продолжает испытывать голод. Именно поэтому, например, в ресторанах на столах ставят бесплатный хлеб, а в барах – снеки.

Сладости
Еда успокаивает участки мозга (таламус и гипоталамус), которые управляют процессом потребления пищи. Но потребляя сладости, эти области остаются активными. Мозг дальше посылает сигналы, что желудок пуст и требует пищи.

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Продукты с низким содержанием жира
Во время жевания желудок начинает работать активнее и выделяются пищеварительные соки. Поэтому, когда вы потребляете обезжирену пищу, то желудок быстро переваривает потребленное и требует еще.
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 Теги: продукты

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Сегодня, 15:05 » Автор: Ирина Шевченко
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