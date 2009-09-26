Раздел: Медицина
Диетологи назвали продукты, вызывающие "зверский" аппетит
Такие перекусы только «раздувают аппетит».
Существуют продукты, которые, напротив, насыщают минимально, но провоцируют еще более сильное чувство голода через 20-30 минут.
Оказывается, некоторые продукты, которые мы едим, чтобы утолить голод, работают с точностью до наоборот.
Дело в том, что такой перекус только «раздувает аппетит».
Итак, если вы не хотите переедать, вам лучше избегать следующих продуктов.
Чипсы, крекеры и хлеб
Рафинированные углеводы резко повышают уровень сахара в крови, поэтому тогда выделяются большое количество инсулина. Инсулин забирает энергию на так называемое «хранение», следовательно, человек продолжает испытывать голод. Именно поэтому, например, в ресторанах на столах ставят бесплатный хлеб, а в барах – снеки.
Сладости
Еда успокаивает участки мозга (таламус и гипоталамус), которые управляют процессом потребления пищи. Но потребляя сладости, эти области остаются активными. Мозг дальше посылает сигналы, что желудок пуст и требует пищи.
Читайте также: Диетологи назвали продукты, не вызывающие набор веса
Продукты с низким содержанием жира
Во время жевания желудок начинает работать активнее и выделяются пищеварительные соки. Поэтому, когда вы потребляете обезжирену пищу, то желудок быстро переваривает потребленное и требует еще.
Существуют продукты, которые, напротив, насыщают минимально, но провоцируют еще более сильное чувство голода через 20-30 минут.
Оказывается, некоторые продукты, которые мы едим, чтобы утолить голод, работают с точностью до наоборот.
Дело в том, что такой перекус только «раздувает аппетит».
Итак, если вы не хотите переедать, вам лучше избегать следующих продуктов.
Чипсы, крекеры и хлеб
Рафинированные углеводы резко повышают уровень сахара в крови, поэтому тогда выделяются большое количество инсулина. Инсулин забирает энергию на так называемое «хранение», следовательно, человек продолжает испытывать голод. Именно поэтому, например, в ресторанах на столах ставят бесплатный хлеб, а в барах – снеки.
Сладости
Еда успокаивает участки мозга (таламус и гипоталамус), которые управляют процессом потребления пищи. Но потребляя сладости, эти области остаются активными. Мозг дальше посылает сигналы, что желудок пуст и требует пищи.
Читайте также: Диетологи назвали продукты, не вызывающие набор веса
Продукты с низким содержанием жира
Во время жевания желудок начинает работать активнее и выделяются пищеварительные соки. Поэтому, когда вы потребляете обезжирену пищу, то желудок быстро переваривает потребленное и требует еще.
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