» » Медики рассказали, есть ли польза от замороженных овощей
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, есть ли польза от замороженных овощей

Медики рассказали, есть ли польза от замороженных овощейУченые советуют замораживать овощи.

Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее плодов, лежащих в холодильнике всего несколько дней.

Об этом заявили ученые из Университета Джорджии в США, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.

Специалисты провели исследование содержания наиболее полезных элементов, содержащихся в овощах и фруктах – витаминов A и C, а также фолиевой кислоты (витамин B9). Оказалось, что клубника, черника, кукуруза, брокколи, цветная капуста, зеленый горошек, фасоль и шпинат теряют большую часть витаминов за считанные дни в холодильнике. В этом случае замороженные фрукты значительно полезнее.

Читайте также: Медики рассказали о пользе кожуры от овощей

Единственным вариантом, при котором свежие фрукты и овощи оказываются полезнее замороженных, является употребление действительно свежих продуктов. В связи с этим ученые советуют обращать пристальное внимание на дату производства при покупке таких товаров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: замороженные овощи, польза для здоровья

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:17 » Автор: Ирина Шевченко
     1088
     0

Похожие новости по теме

Медики рассказали, почему замороженные овощи полезнее свежих Медики рассказали, почему замороженные овощи полезнее свежих

Овощи — это важная часть здоровой сбалансированной диеты.

Стоит ли покупать замороженные овощи и фрукты Стоит ли покупать замороженные овощи и фрукты

Они полезнее свежих продуктов.

Медики рассказали всю правду о пользе замороженных овощей Медики рассказали всю правду о пользе замороженных овощей

Ученые советуют замораживать овощи.

Медики рассказали о разнице замороженных и свежих фруктов Медики рассказали о разнице замороженных и свежих фруктов

Изначально уровень содержания витаминов и в тех, и в других примерно одинаков, выяснили исследователи.

Ученые: замороженные овощи и фрукты полезнее, чем свежие Ученые: замороженные овощи и фрукты полезнее, чем свежие

В замороженных продуктах гораздо выше содержание витаминов и антиоксидантов, чем в свежих.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх