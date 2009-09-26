Раздел: Медицина
Медики назвали неизвестную ранее причину онкозаболеваний
Косметика и шампуни названы причиной возникновения рака.
Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Университета Джорджа Мэйсона в США, косметические средства и продукты личной гигиены содержат в себе химические субстанции, которые образуют опасные соединения с женскими половыми гормонами.
В результате таких слияний развивается рак груди, утверждают специалисты на страницах журнала Environment International, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Даже сравнительно небольшого количества химических веществ из косметики, кремов, лосьонов или шампуней достаточно для того, чтобы уровни женских половых гормонов начали отклоняться от своих нормальных значений. Особенно для женщин опасны комбинации этих соединений в их организме», - сообщили авторы нового исследования в публикации издания.
С таким мнение специалисты выступили после подведения итогов проекта с участием 143 женщин в возрасте от 18 до 44 лет, не имевших к началу исследования хронических заболеваний и не пользовавшихся гормональными контрацептивами. Медики брали у них образцы мочи и тестировали их на уровень содержания химических веществ из состава продуктов косметики и личной гигиены. Кроме того женщинам измеряли уровни репродуктивных гормонов.
Таким образом выяснилось, что «коктейли», образуемые в женском организме соединениями из химикатов и гормонов, - это настоящая бомба замедленного действия. Подобные конгломераты влияют на гормональный фон и создают предпосылки для возникновения рака.
Читайте также: Медики назвали неизвестную ранее причину ожирения
«Мы выяснили, что сочетание парабенов и бисфенола А приводит к аномальному повышению уровня эстрадиола, а коктейль из фенолов и бензофенонов, наоборот, снижает секрецию этого гормона», - сообщили, в частности, исследователи.
Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Университета Джорджа Мэйсона в США, косметические средства и продукты личной гигиены содержат в себе химические субстанции, которые образуют опасные соединения с женскими половыми гормонами.
В результате таких слияний развивается рак груди, утверждают специалисты на страницах журнала Environment International, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Даже сравнительно небольшого количества химических веществ из косметики, кремов, лосьонов или шампуней достаточно для того, чтобы уровни женских половых гормонов начали отклоняться от своих нормальных значений. Особенно для женщин опасны комбинации этих соединений в их организме», - сообщили авторы нового исследования в публикации издания.
С таким мнение специалисты выступили после подведения итогов проекта с участием 143 женщин в возрасте от 18 до 44 лет, не имевших к началу исследования хронических заболеваний и не пользовавшихся гормональными контрацептивами. Медики брали у них образцы мочи и тестировали их на уровень содержания химических веществ из состава продуктов косметики и личной гигиены. Кроме того женщинам измеряли уровни репродуктивных гормонов.
Таким образом выяснилось, что «коктейли», образуемые в женском организме соединениями из химикатов и гормонов, - это настоящая бомба замедленного действия. Подобные конгломераты влияют на гормональный фон и создают предпосылки для возникновения рака.
Читайте также: Медики назвали неизвестную ранее причину ожирения
«Мы выяснили, что сочетание парабенов и бисфенола А приводит к аномальному повышению уровня эстрадиола, а коктейль из фенолов и бензофенонов, наоборот, снижает секрецию этого гормона», - сообщили, в частности, исследователи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
849
0
Также советуем посмотреть
- Приколы от офисных работников с хорошей фантазией
- Верный друг: кролик прославился, помогая кошке выбраться из ловушки
- На Донбассе подорвался БТР с террористами, - ГУР
- Сеть насмешила реакция собаки на «наказание» хозяина
- Кто станет президентом Украины
- Японцы нашли лифту нелепое применение
- Тимошенко как официальный представитель Газпрома
- Медведица оставила американца без посылки
- Тимошенко, Газпром та інтереси Кремля
- Странный мотылек стал новым интернет-мемом
- Сеть озадачила странная детская задачка
- Про синхронізацію роботи Луганської ТЕС
- Дело не в том, что экономика России рухнет
- Соцсети подняли на смех книгу «мудростей от Путина»
- Переговоры с МВФ имени Шредингера
- Поклонникам боев без правил пришлось смотреть мультик о свинке Пеппе
- Что показала акция «Ночь на Банковой»
- В Николаеве директор рынка избил депутата
- Вот это фантазия: росСМИ отыскали связь между киевской «синей рукой» и фашистами
- Ликвидация «Нафтогаза» и Тимошенко
- На Донетчине построили 190-метровую телевышку
- Сеть насмешил Путин, «зачитавшийся» томиком Пушкина
- В преддверии президентских выборов нас пугают реваншем
- В Украине стартовал осенний призыв на срочную службу
- В Канаде отыскали след «планеты Нибиру»
- Бойцы ООС закрепились на новых позициях
- В России пожалели хлорки для «русских людей Донбасса»
- Сеть в восторге от реакции шимпанзе на фокус
- Выиграть войну и поставить на колени
- Боевики на Донбассе применили противотанковые управляемые ракеты
Оставьте свой комментарий