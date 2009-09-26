Раздел: Медицина
Медики рассказали, какие люди больше подвержены раку
Мужчины больше подвержены заболеваемости раком простаты.
Данные последних научных исследований говорят о том, что рак является второй из основных причин смерти в мире: от заболевания им умирает каждый шестой из живущих на планете.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Катринич заявила: заболеть раком может любой человек, независимо от своей половой принадлежности, национальности или социального статуса. Но в то же время, по словам эксперта, мужчины и женщины чаще болеют определенными видами рака. Так мужчины больше подвержены заболеваемости раком простаты, легких, кишечника и мочевого пузыря.
«У женщин чаще всего развивается рак молочной железы, шейки матки, кишечника и легких», - пояснила глава Молдавского онкологического института Лариса Катринич.
Врач отметила, что заболеванию раком груди чаще оказываются подвержены женщины с ранней аменореей (отсутствие менструаций), а также женщины с поздней менопаузой. Кроме того,– нерожавшие и женщины, впервые родившие в позднем возрасте.
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Ранее ученые из Университета штата Аризона (США) выступили с заявлением о том, что рост раковых заболеваний в современном мире – это следствие необдуманной хозяйственной деятельности человека, в связи с которой изменяется окружающая среда и ее влияние на организм. Исследователи констатировали, что «раку становится все проще развиваться в организме человека», -этому во многом способствуют курение, плохое питание, загрязнение окружающей среды, химические вещества, используемые в качестве добавок в продукты питания и личной гигиены.
Данные последних научных исследований говорят о том, что рак является второй из основных причин смерти в мире: от заболевания им умирает каждый шестой из живущих на планете.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Катринич заявила: заболеть раком может любой человек, независимо от своей половой принадлежности, национальности или социального статуса. Но в то же время, по словам эксперта, мужчины и женщины чаще болеют определенными видами рака. Так мужчины больше подвержены заболеваемости раком простаты, легких, кишечника и мочевого пузыря.
«У женщин чаще всего развивается рак молочной железы, шейки матки, кишечника и легких», - пояснила глава Молдавского онкологического института Лариса Катринич.
Врач отметила, что заболеванию раком груди чаще оказываются подвержены женщины с ранней аменореей (отсутствие менструаций), а также женщины с поздней менопаузой. Кроме того,– нерожавшие и женщины, впервые родившие в позднем возрасте.
Читайте также: Медики рассказали, какие люди более склонны заразиться гриппом
Ранее ученые из Университета штата Аризона (США) выступили с заявлением о том, что рост раковых заболеваний в современном мире – это следствие необдуманной хозяйственной деятельности человека, в связи с которой изменяется окружающая среда и ее влияние на организм. Исследователи констатировали, что «раку становится все проще развиваться в организме человека», -этому во многом способствуют курение, плохое питание, загрязнение окружающей среды, химические вещества, используемые в качестве добавок в продукты питания и личной гигиены.
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