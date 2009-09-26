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Раздел: Медицина  
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Медики назвали фактор, влияющий на здоровье ребенка

Медики назвали фактор, влияющий на здоровье ребенкаСон поощряет разнообразные виды бактерий расти в кишечнике детей.

Большое количество исследований указывают на то, что микрофлора кишечника ребенка играет большую роль в общем здоровье в детстве и в будущем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Ученые из исследовательского медицинского центра Университета Сент-Жюстин в Монреале назвали ключевой фактор для здоровья кишечника, пишет The Daily Mail.

Исследователи наблюдали за группой из 22 детей в течение 8 лет. Они следили за привычками в питании, упражнениями и сном.

Эксперимент показал, что соблюдение диеты и режима сна в возрасте от 10 до 12 лет сильнее всего повлияло на здоровье кишечника. Чем лучше была физическая подготовка ребенка, тем более разнообразной была микрофлора.

Ученые обнаружили, что длительный сон поощряет разнообразные виды бактерий расти в кишечнике детей, что улучшает пищеварительную систему и здоровье.

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Результаты канадских ученых показали, что некоторые факторы в детском возрасте могут влиять на состав и разнообразие флоры кишечника. К примеру, высокий уровень физической активности, потребление меньше жира и больше углеводов, здоровый сон.

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 Теги: Медики, здоровье ребенка, Сон

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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
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