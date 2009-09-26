Раздел: Медицина
Медики назвали фактор, влияющий на здоровье ребенка
Сон поощряет разнообразные виды бактерий расти в кишечнике детей.
Большое количество исследований указывают на то, что микрофлора кишечника ребенка играет большую роль в общем здоровье в детстве и в будущем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ученые из исследовательского медицинского центра Университета Сент-Жюстин в Монреале назвали ключевой фактор для здоровья кишечника, пишет The Daily Mail.
Исследователи наблюдали за группой из 22 детей в течение 8 лет. Они следили за привычками в питании, упражнениями и сном.
Эксперимент показал, что соблюдение диеты и режима сна в возрасте от 10 до 12 лет сильнее всего повлияло на здоровье кишечника. Чем лучше была физическая подготовка ребенка, тем более разнообразной была микрофлора.
Ученые обнаружили, что длительный сон поощряет разнообразные виды бактерий расти в кишечнике детей, что улучшает пищеварительную систему и здоровье.
Читайте также: Специалисты назвали главный фактор, влияющий на здоровье мужчин
Результаты канадских ученых показали, что некоторые факторы в детском возрасте могут влиять на состав и разнообразие флоры кишечника. К примеру, высокий уровень физической активности, потребление меньше жира и больше углеводов, здоровый сон.
Большое количество исследований указывают на то, что микрофлора кишечника ребенка играет большую роль в общем здоровье в детстве и в будущем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ученые из исследовательского медицинского центра Университета Сент-Жюстин в Монреале назвали ключевой фактор для здоровья кишечника, пишет The Daily Mail.
Исследователи наблюдали за группой из 22 детей в течение 8 лет. Они следили за привычками в питании, упражнениями и сном.
Эксперимент показал, что соблюдение диеты и режима сна в возрасте от 10 до 12 лет сильнее всего повлияло на здоровье кишечника. Чем лучше была физическая подготовка ребенка, тем более разнообразной была микрофлора.
Ученые обнаружили, что длительный сон поощряет разнообразные виды бактерий расти в кишечнике детей, что улучшает пищеварительную систему и здоровье.
Читайте также: Специалисты назвали главный фактор, влияющий на здоровье мужчин
Результаты канадских ученых показали, что некоторые факторы в детском возрасте могут влиять на состав и разнообразие флоры кишечника. К примеру, высокий уровень физической активности, потребление меньше жира и больше углеводов, здоровый сон.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
681
0
Также советуем посмотреть
- Украина отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула
- Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты
- Типичные российские города в уморительных фотках
- Приколы от офисных работников с хорошей фантазией
- Верный друг: кролик прославился, помогая кошке выбраться из ловушки
- На Донбассе подорвался БТР с террористами, - ГУР
- Сеть насмешила реакция собаки на «наказание» хозяина
- Кто станет президентом Украины
- Японцы нашли лифту нелепое применение
- Тимошенко как официальный представитель Газпрома
- Медведица оставила американца без посылки
- Тимошенко, Газпром та інтереси Кремля
- Странный мотылек стал новым интернет-мемом
- Сеть озадачила странная детская задачка
- Про синхронізацію роботи Луганської ТЕС
- Дело не в том, что экономика России рухнет
- Соцсети подняли на смех книгу «мудростей от Путина»
- Переговоры с МВФ имени Шредингера
- Поклонникам боев без правил пришлось смотреть мультик о свинке Пеппе
- Что показала акция «Ночь на Банковой»
- В Николаеве директор рынка избил депутата
- Вот это фантазия: росСМИ отыскали связь между киевской «синей рукой» и фашистами
- Ликвидация «Нафтогаза» и Тимошенко
- На Донетчине построили 190-метровую телевышку
- Сеть насмешил Путин, «зачитавшийся» томиком Пушкина
- В преддверии президентских выборов нас пугают реваншем
- В Украине стартовал осенний призыв на срочную службу
- В Канаде отыскали след «планеты Нибиру»
- Бойцы ООС закрепились на новых позициях
- В России пожалели хлорки для «русских людей Донбасса»
Оставьте свой комментарий