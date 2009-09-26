Раздел: Медицина
Медики рассказали всю правду о диетических хлебцах
Покупая хлебцы, внимательно читай этикетку.
Сегодня на магазинных прилавках можно встретить самые разные хлебцы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Но диетологи предупреждают, что если какие-то из них действительно относятся к категории полезных продуктов, то другие могут нанести вред здоровью.
Виды хлебцев
Всем, кто мечтает похудеть, лучше исключить из рациона дрожжевой хлеб из белой и совершенно выхолощенной в процессе обработки муки – пользы от такого хлеба организм не получает практически никакой, одни только ненужные быстрые углеводы и калории. Лучшей заменой дрожжевому хлебу являются хлебцы, хотя при этом диетологи предупреждают, что увлекаться хлебцами не стоит, и вообще, – в них необходимо разбираться.
Гречневые хлебцы полезны для диабетиов, полных людей и тех, у кого выявлена анемия;
Овсяные рекомендуются людям, склонным к простудам, нейродермитам, имеющим болезни почек, проблемную кожу;
Рисовые хлебцы нужно вводить в рацион тем, кто страдает бессонницей, болезнями нервной системы;
Пшеничные, ячменные хлебцы полезны при проблемах желудочно-кишечного тракта;
Мультизлаковые (из смеси муки разных злаков) разрешается есть всем без исключения.
Нужно иметь в виду, что производители часто вводят в состав хлебцев различные добавки - отруби или дробленую крупу, пророщенные зерна злаков, лецитин, кальций, морскую капусту, йод, морковь, каротин, чеснок, изюм, укроп. В зависимости от добавок хлебцы могут быть не просто диетическим продуктом, но и лечебным. К хлебцам, которые имеют больше лечебную и профилактическую направленность, нужно относиться особенно внимательно – их употребление ограничено, к тому же диетологи не рекомендуют их есть всем без исключения.
И еще один важный момент. Перед покупкой упаковки с хлебцами необходимо тщательно изучить состав продукта, чтобы выявить возможные не природные добавки: ароматизаторы, ГМО, усилители вкуса.
Самые полезные хлебцы
Хлебцы пополняют организм запасами легкоусваиваемого белка, витаминами, и минералами. Кроме того, хлебцы – это основной источник клетчатки, которая стимулирует наш кишечник к активной работе, является отличной средой для размножения полезных микроорганизмов и выводит токсины из организма. В 100-150 граммах хлебцев содержится столько же клетчатки, сколько в двух с половиной килограммах капусты или шести буханках ржаного хлеба.
Обрати внимание: хлебцы нельзя употреблять детям до 2-3 лет, потому что организмы таких маленьких деток еще не приспособлены к столь грубой пище.
А вот из тех, что специалисты по здоровому питанию рекомендуют взрослым людям, самые полезные хлебцы - это цельнозерновые хлебцы, которые готовятся методом экструзии. Для приготовления экструзионных хлебцев используется аппарат экструдер, а сама технология изготовления подобного продукта такова, что производитель просто не может класть в сырье вредные добавки - ни жир, ни крахмал, ни дрожжи, ни сахар, ни консерванты с красителями.
Поэтому экструзионные хлебцы содержат только зерна и крупу. Вначале готовится влажная смесь из зерен, которая вымачивается от получаса до 12 часов, - для того, чтобы грубые оболочки немного размягчились. Затем эта масса засыпается в экструдер, где выдерживается еще некоторое время при очень высоком давлении и очень высокой температуре. В подобных условиях вода, впитавшаяся в зерна, мгновенно превращается в пар – происходит что-то вроде взрыва.
Практически тем же методом готовится всем известный попкорн. Только в отличие от попкорна зерно для хлебцев помещается в небольшую емкость, и в результате зерна слипаются друг с другом, формируя плотный брикет. При этом, благодаря короткому периоду выпечки, полезные вещества зерен и круп сохраняются в максимальном количестве.
Калорийность хлебцев
Калорийность хлебцев составляет около 300 ккал. Многовато, на первый взгляд. Но хлебцы являются носителями долгих углеводов, поэтому легко усваиваются организмом и одновременно дарят чувство насыщения. К тому же они богаты клетчаткой, которая препятствует усвоению калорий. То есть, употребляя в день 35 г клетчатки, вы сжигаете 245 ккал. Если ты хочешь похудеть, съедай в день не больше 3-5 хлебцев, можно в компании с нежирным творогом, сыром, зеленью, овощами и ягодами.
Вредные хлебцы
Хлебцы, которые состоят не из хорошо заметных целых зернышек, а представляют собой хрустящие тонкие сухарики, готовятся точно так же, как обычный хлеб. То есть замешивается тесто из муки, воды, дрожжей, сухого молока и специй, которое затем раскатывается пластами и выпекается.
Хлебцы такого типа следует выбирать как можно тщательнее, потому что их технология позволяет добавлять в тесто практически что угодно. И если, к примеру, производитель использовал лишенную витаминов и клетчатки муку высшего сорта, дрожжи, жир, сахар, соль, антиокислители и консерванты, то в результате для фигуры мы получим скорее вредные хлебцы, а не полезные. Как и булки, такие хлебцы будут содержать быстрые углеводы, а вся разница будет состоять лишь в том, что у хлебцев окажется чуть меньше влаги в составе.
Читайте также: Медики рассказали всю правду о пользе замороженных овощей
Полезные хлебцы изготавливаются из цельнозерновой или обдирной муки грубого помола, без дрожжей (можно только на пищевой соде), желательно с добавлением семян (лен, подсолнечник, кунжут). Кроме того, необходимо искать на этикетке продукта значок, обозначающий, что он прошел сертификацию и безопасен для употребления. Это касается как отечественных, так и импортных хлебцев.
А еще идеальные хлебцы должны быть сухими, хрустящими, хорошо ломаться, не крошиться, иметь равномерный цвет.
Сегодня на магазинных прилавках можно встретить самые разные хлебцы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Но диетологи предупреждают, что если какие-то из них действительно относятся к категории полезных продуктов, то другие могут нанести вред здоровью.
Виды хлебцев
Всем, кто мечтает похудеть, лучше исключить из рациона дрожжевой хлеб из белой и совершенно выхолощенной в процессе обработки муки – пользы от такого хлеба организм не получает практически никакой, одни только ненужные быстрые углеводы и калории. Лучшей заменой дрожжевому хлебу являются хлебцы, хотя при этом диетологи предупреждают, что увлекаться хлебцами не стоит, и вообще, – в них необходимо разбираться.
Гречневые хлебцы полезны для диабетиов, полных людей и тех, у кого выявлена анемия;
Овсяные рекомендуются людям, склонным к простудам, нейродермитам, имеющим болезни почек, проблемную кожу;
Рисовые хлебцы нужно вводить в рацион тем, кто страдает бессонницей, болезнями нервной системы;
Пшеничные, ячменные хлебцы полезны при проблемах желудочно-кишечного тракта;
Мультизлаковые (из смеси муки разных злаков) разрешается есть всем без исключения.
Нужно иметь в виду, что производители часто вводят в состав хлебцев различные добавки - отруби или дробленую крупу, пророщенные зерна злаков, лецитин, кальций, морскую капусту, йод, морковь, каротин, чеснок, изюм, укроп. В зависимости от добавок хлебцы могут быть не просто диетическим продуктом, но и лечебным. К хлебцам, которые имеют больше лечебную и профилактическую направленность, нужно относиться особенно внимательно – их употребление ограничено, к тому же диетологи не рекомендуют их есть всем без исключения.
И еще один важный момент. Перед покупкой упаковки с хлебцами необходимо тщательно изучить состав продукта, чтобы выявить возможные не природные добавки: ароматизаторы, ГМО, усилители вкуса.
Самые полезные хлебцы
Хлебцы пополняют организм запасами легкоусваиваемого белка, витаминами, и минералами. Кроме того, хлебцы – это основной источник клетчатки, которая стимулирует наш кишечник к активной работе, является отличной средой для размножения полезных микроорганизмов и выводит токсины из организма. В 100-150 граммах хлебцев содержится столько же клетчатки, сколько в двух с половиной килограммах капусты или шести буханках ржаного хлеба.
Обрати внимание: хлебцы нельзя употреблять детям до 2-3 лет, потому что организмы таких маленьких деток еще не приспособлены к столь грубой пище.
А вот из тех, что специалисты по здоровому питанию рекомендуют взрослым людям, самые полезные хлебцы - это цельнозерновые хлебцы, которые готовятся методом экструзии. Для приготовления экструзионных хлебцев используется аппарат экструдер, а сама технология изготовления подобного продукта такова, что производитель просто не может класть в сырье вредные добавки - ни жир, ни крахмал, ни дрожжи, ни сахар, ни консерванты с красителями.
Поэтому экструзионные хлебцы содержат только зерна и крупу. Вначале готовится влажная смесь из зерен, которая вымачивается от получаса до 12 часов, - для того, чтобы грубые оболочки немного размягчились. Затем эта масса засыпается в экструдер, где выдерживается еще некоторое время при очень высоком давлении и очень высокой температуре. В подобных условиях вода, впитавшаяся в зерна, мгновенно превращается в пар – происходит что-то вроде взрыва.
Практически тем же методом готовится всем известный попкорн. Только в отличие от попкорна зерно для хлебцев помещается в небольшую емкость, и в результате зерна слипаются друг с другом, формируя плотный брикет. При этом, благодаря короткому периоду выпечки, полезные вещества зерен и круп сохраняются в максимальном количестве.
Калорийность хлебцев
Калорийность хлебцев составляет около 300 ккал. Многовато, на первый взгляд. Но хлебцы являются носителями долгих углеводов, поэтому легко усваиваются организмом и одновременно дарят чувство насыщения. К тому же они богаты клетчаткой, которая препятствует усвоению калорий. То есть, употребляя в день 35 г клетчатки, вы сжигаете 245 ккал. Если ты хочешь похудеть, съедай в день не больше 3-5 хлебцев, можно в компании с нежирным творогом, сыром, зеленью, овощами и ягодами.
Вредные хлебцы
Хлебцы, которые состоят не из хорошо заметных целых зернышек, а представляют собой хрустящие тонкие сухарики, готовятся точно так же, как обычный хлеб. То есть замешивается тесто из муки, воды, дрожжей, сухого молока и специй, которое затем раскатывается пластами и выпекается.
Хлебцы такого типа следует выбирать как можно тщательнее, потому что их технология позволяет добавлять в тесто практически что угодно. И если, к примеру, производитель использовал лишенную витаминов и клетчатки муку высшего сорта, дрожжи, жир, сахар, соль, антиокислители и консерванты, то в результате для фигуры мы получим скорее вредные хлебцы, а не полезные. Как и булки, такие хлебцы будут содержать быстрые углеводы, а вся разница будет состоять лишь в том, что у хлебцев окажется чуть меньше влаги в составе.
Читайте также: Медики рассказали всю правду о пользе замороженных овощей
Полезные хлебцы изготавливаются из цельнозерновой или обдирной муки грубого помола, без дрожжей (можно только на пищевой соде), желательно с добавлением семян (лен, подсолнечник, кунжут). Кроме того, необходимо искать на этикетке продукта значок, обозначающий, что он прошел сертификацию и безопасен для употребления. Это касается как отечественных, так и импортных хлебцев.
А еще идеальные хлебцы должны быть сухими, хрустящими, хорошо ломаться, не крошиться, иметь равномерный цвет.
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