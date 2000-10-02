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Раздел: Медицина  
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Ученые определили оптимальную длину рабочей недели

Ученые определили оптимальную длину рабочей недели Четыре рабочих дня в неделю делают людей более счастливыми.

Исследование Бизнес-школы Оксфордского университета показало, что четырехдневная рабочая неделя может повысить производительность и сделать людей счастливее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Профессор экономики и стратегии Ян-Эммануэль де Нев исследовал счастье и производительность 5000 работников колл-центра 20 британских офисов. Еженедельно они должны были оценивать свое чувство счастья от 1 до 5 и отчитываться о своей работе.

Результаты показали, что в течение 4-недельной рабочей недели люди чувствовали себя счастливыми и делали больше звонков лучшего качества. Продажи в это время увеличились, и работники меньше отсутствовали на работе.

Это может свидетельствовать о том, что три выходных в неделю помогают лучше сохранять баланс между работой и отдыхом. Также имея меньше рабочих часов, работники меньше прокрастинируют и лучше фокусируются, чтобы быстрее выполнить свою работу.

Доктор де Нев говорит, что более короткая рабочая неделя положительно влияет на нас на нейробиологическом уровне: «Когда ты позитивно настроен насчет своей работы и жизни, это может повышать производительность».

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Однако исследователь отмечает, что положительный эффект для производительности работников от 4-дневной работы может появиться не сразу, а со временем.
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 Теги: работа, исследование

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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