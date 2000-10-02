Раздел: Медицина
Названы главные полезные свойства темного пива
Натуральное пиво содержит вещества, требуемые организму.
Ученые указывают на то, что пиво является прекрасным источником кремния, важного для хорошего состояния скелета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zdorovia.com.ua.
Именно кремний необходим организму для нормального усвоения кальция, укрепляет кости. Дефицит кремния может стать причиной развития остеопороза - заболевания, разрушающего костную ткань. Этим элементом особенно много традиционное ячменное пиво.
Кроме того, пиво относится к продуктам, богатым железом и благодаря этому свойству рекомендуется людям с анемией, при которой наблюдается нехватка гемоглобина. Лидером по содержанию железа в своем составе есть темное пиво.
Полезно пиво и для борьбы с депрессией, оно обладает способностью улучшать настроение. В солодовенном ячмене, который используют для изготовления пива, содержится горденин, к которому чувствительны те же рецепторы головного мозга, которые реагируют на гормон удовольствия дофамин. При этом поставщиком этого "вещества радости" может быть даже безалкогольное пиво.
Употребление пива может быть профилактикой атеросклероза - разрушительного процесса в сосудах, который приводит к инсультам и инфарктам. Ученые отмечают, что по сравнению со многими другими алкогольными напитками пиво как ни один вид спиртного насыщенный антиоксидантами Прежде всего, этим отличаются темные сорта пива.
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Другое опасное заболевание, защита от которого может давать употребление пива - это болезнь Альцгеймера. Исследования показали, что пиво имеет свойство тормозить процесс накопления в тканях головного мозга белков, которые формируют амилоидные бляшки, провоцирующие развитие слабоумия.
Ученые указывают на то, что пиво является прекрасным источником кремния, важного для хорошего состояния скелета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zdorovia.com.ua.
Именно кремний необходим организму для нормального усвоения кальция, укрепляет кости. Дефицит кремния может стать причиной развития остеопороза - заболевания, разрушающего костную ткань. Этим элементом особенно много традиционное ячменное пиво.
Кроме того, пиво относится к продуктам, богатым железом и благодаря этому свойству рекомендуется людям с анемией, при которой наблюдается нехватка гемоглобина. Лидером по содержанию железа в своем составе есть темное пиво.
Полезно пиво и для борьбы с депрессией, оно обладает способностью улучшать настроение. В солодовенном ячмене, который используют для изготовления пива, содержится горденин, к которому чувствительны те же рецепторы головного мозга, которые реагируют на гормон удовольствия дофамин. При этом поставщиком этого "вещества радости" может быть даже безалкогольное пиво.
Употребление пива может быть профилактикой атеросклероза - разрушительного процесса в сосудах, который приводит к инсультам и инфарктам. Ученые отмечают, что по сравнению со многими другими алкогольными напитками пиво как ни один вид спиртного насыщенный антиоксидантами Прежде всего, этим отличаются темные сорта пива.
Читайте также: Ученые определили оптимальную длину рабочей недели
Другое опасное заболевание, защита от которого может давать употребление пива - это болезнь Альцгеймера. Исследования показали, что пиво имеет свойство тормозить процесс накопления в тканях головного мозга белков, которые формируют амилоидные бляшки, провоцирующие развитие слабоумия.
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