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Раздел: Медицина  
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В США создали альтернативу удалению воспаленного аппендикса

В США создали альтернативу удалению воспаленного аппендикса Теперь аппендицит можно будет лечить без операции.

Новое исследование, которое провели в Финляндии, показывает, что антибиотики – разумная альтернатива для больных с аппендицитом (воспаление червеобразного отростка слепой кишки), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

Десятилетиями врачи считали, что лучше воспаленный орган лечить при помощи хирургического вмешательства, ведь аппендикс может разорваться, что будет угрожать жизни пациента. Однако новейшие снимки, которые получили при помощи компьютерной томографии, показали, на самом ли деле аппендикс может так легко лопнуть.

Оказалось, что две трети пациентов не сталкиваются с такой проблемой, то есть их можно лечить при помощи антибиотиков. Исследование показывает, что таблетки можно назначать не только взрослым, но и детям.

Отметим, удаление аппендикса является одной из самых частых операций в мире. К примеру, в Соединенных Штатах Америки каждый год делают около 300 тысяч таких операций. Уже сейчас американские врачи начали предоставлять пациенту выбор – операция или курс антибиотиков.

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Всего в исследовании принимали участие 530 человек: 273 из них перенесли операцию, 257 решились на таблетки. В результате только 70 пациентам все-таки понадобилась операция в первый же год лечения, еще 30 – в последующие 5 лет.
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 Теги: США, аппендицит

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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