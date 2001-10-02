Раздел: Медицина
В США создали альтернативу удалению воспаленного аппендикса
Теперь аппендицит можно будет лечить без операции.
Новое исследование, которое провели в Финляндии, показывает, что антибиотики – разумная альтернатива для больных с аппендицитом (воспаление червеобразного отростка слепой кишки), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Десятилетиями врачи считали, что лучше воспаленный орган лечить при помощи хирургического вмешательства, ведь аппендикс может разорваться, что будет угрожать жизни пациента. Однако новейшие снимки, которые получили при помощи компьютерной томографии, показали, на самом ли деле аппендикс может так легко лопнуть.
Оказалось, что две трети пациентов не сталкиваются с такой проблемой, то есть их можно лечить при помощи антибиотиков. Исследование показывает, что таблетки можно назначать не только взрослым, но и детям.
Отметим, удаление аппендикса является одной из самых частых операций в мире. К примеру, в Соединенных Штатах Америки каждый год делают около 300 тысяч таких операций. Уже сейчас американские врачи начали предоставлять пациенту выбор – операция или курс антибиотиков.
Читайте также: Названы главные полезные свойства темного пива
Всего в исследовании принимали участие 530 человек: 273 из них перенесли операцию, 257 решились на таблетки. В результате только 70 пациентам все-таки понадобилась операция в первый же год лечения, еще 30 – в последующие 5 лет.
Новое исследование, которое провели в Финляндии, показывает, что антибиотики – разумная альтернатива для больных с аппендицитом (воспаление червеобразного отростка слепой кишки), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Десятилетиями врачи считали, что лучше воспаленный орган лечить при помощи хирургического вмешательства, ведь аппендикс может разорваться, что будет угрожать жизни пациента. Однако новейшие снимки, которые получили при помощи компьютерной томографии, показали, на самом ли деле аппендикс может так легко лопнуть.
Оказалось, что две трети пациентов не сталкиваются с такой проблемой, то есть их можно лечить при помощи антибиотиков. Исследование показывает, что таблетки можно назначать не только взрослым, но и детям.
Отметим, удаление аппендикса является одной из самых частых операций в мире. К примеру, в Соединенных Штатах Америки каждый год делают около 300 тысяч таких операций. Уже сейчас американские врачи начали предоставлять пациенту выбор – операция или курс антибиотиков.
Читайте также: Названы главные полезные свойства темного пива
Всего в исследовании принимали участие 530 человек: 273 из них перенесли операцию, 257 решились на таблетки. В результате только 70 пациентам все-таки понадобилась операция в первый же год лечения, еще 30 – в последующие 5 лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
186
0
Также советуем посмотреть
- Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия
- Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
- Пережить понедельник: подборка отличных анекдотов на вечер
- Украина отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула
- Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты
- Типичные российские города в уморительных фотках
- Приколы от офисных работников с хорошей фантазией
- Верный друг: кролик прославился, помогая кошке выбраться из ловушки
- На Донбассе подорвался БТР с террористами, - ГУР
- Сеть насмешила реакция собаки на «наказание» хозяина
- Кто станет президентом Украины
- Японцы нашли лифту нелепое применение
- Тимошенко как официальный представитель Газпрома
- Медведица оставила американца без посылки
- Тимошенко, Газпром та інтереси Кремля
- Странный мотылек стал новым интернет-мемом
- Сеть озадачила странная детская задачка
- Про синхронізацію роботи Луганської ТЕС
- Дело не в том, что экономика России рухнет
- Соцсети подняли на смех книгу «мудростей от Путина»
- Переговоры с МВФ имени Шредингера
- Поклонникам боев без правил пришлось смотреть мультик о свинке Пеппе
- Что показала акция «Ночь на Банковой»
- В Николаеве директор рынка избил депутата
- Вот это фантазия: росСМИ отыскали связь между киевской «синей рукой» и фашистами
- Ликвидация «Нафтогаза» и Тимошенко
- На Донетчине построили 190-метровую телевышку
- Сеть насмешил Путин, «зачитавшийся» томиком Пушкина
- В преддверии президентских выборов нас пугают реваншем
- В Украине стартовал осенний призыв на срочную службу
Оставьте свой комментарий