Раздел: Медицина
Врачи рассказали о диагностике болезней по внешнему виду человека
Изменения во внешности могут свидетельствовать о заболеваниях.
Проблемы с нормальным функционированием организма так или иначе отражаются на состоянии внешности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В частности, по словам эксперта, определенные черты внешности могут указывать на гипофункцию щитовидной железы, а также на почечную дисфункцию. О данных нарушениях свидетельствуют отечное лицо, пастозные глаза, бледная кожа. В свою очередь признаками гипофункции щитовидной железы (гипотирезоза) являются тусклые и редкие волосы в совокупности с избыточным весом.
Лишний вес человека, подчеркнула Королева, в общем и целом оказывается стартовой площадкой для большого комплекса болезней, затрагивающих состояние сердечно-сосудистой системы, углеводного обмена и метаболических процессов на разных уровнях.
«Очень тревожный знак неполадок со здоровьем – отечные ноги. Возможны проблемы со стороны сердечно-сосудистой и почечной систем», - предостерегла Маргарита Королева.
Также, по мнению ученого, к разряду наиболее тревожных симптомов стоит отнести гиперпигментацию на коленях и локтях – она часто свидетельствует о нарушении углеводного обмена и склонности к сахарному диабету.
Чего можно не опасаться, это неровной и рельефной поверхности ногтевых пластин. Подобные изменения в состоянии ногтей обычно говорят о недостатке минералов или витаминов, например, кальция – восполнить такой дефицит несложно за счет здорового рациона.
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Но в то же время эксперт отметила, что желтые склеры на ногтях (а также в белках глаз) указывают на проблемы с печенью.
Проблемы с нормальным функционированием организма так или иначе отражаются на состоянии внешности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В частности, по словам эксперта, определенные черты внешности могут указывать на гипофункцию щитовидной железы, а также на почечную дисфункцию. О данных нарушениях свидетельствуют отечное лицо, пастозные глаза, бледная кожа. В свою очередь признаками гипофункции щитовидной железы (гипотирезоза) являются тусклые и редкие волосы в совокупности с избыточным весом.
Лишний вес человека, подчеркнула Королева, в общем и целом оказывается стартовой площадкой для большого комплекса болезней, затрагивающих состояние сердечно-сосудистой системы, углеводного обмена и метаболических процессов на разных уровнях.
«Очень тревожный знак неполадок со здоровьем – отечные ноги. Возможны проблемы со стороны сердечно-сосудистой и почечной систем», - предостерегла Маргарита Королева.
Также, по мнению ученого, к разряду наиболее тревожных симптомов стоит отнести гиперпигментацию на коленях и локтях – она часто свидетельствует о нарушении углеводного обмена и склонности к сахарному диабету.
Чего можно не опасаться, это неровной и рельефной поверхности ногтевых пластин. Подобные изменения в состоянии ногтей обычно говорят о недостатке минералов или витаминов, например, кальция – восполнить такой дефицит несложно за счет здорового рациона.
Читайте также: Названы главные полезные свойства темного пива
Но в то же время эксперт отметила, что желтые склеры на ногтях (а также в белках глаз) указывают на проблемы с печенью.
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