Раздел: Медицина
Назван популярный напиток, "убивающий" раковые клетки
Этот напиток лишает раковые клетки возможности получать из организма «топливо» для своего роста.
Группа исследователей из Великобритании пришла к заключению о том, что зеленый чай матча обладает огромным целебным потенциалом, делающим его применение эффективным для целого ряда терапий.
В том числе, считают специалисты, он может помогать в лечении самого распространенного вида рака – рака груди, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Достаточно низкие концентрации зеленого чая сорта матча способны приостанавливать развитие злокачественных клеток рака груди. Компоненты этого чая подавляют окислительный митохондриальный метаболизм», - заявили, в частности, авторы работы, ученые Салфордского университета.
Исследователи отмечают, что молекулярный механизм действия данного вида чая малоизучен и нуждается в дополнительных исследованиях. В своей работе специалисты использовали технологию метаболического фенотипирования. С ее помощью они смогли определить, что чай матча лишает раковые клетки возможности получать из организма «топливо» для своего роста в виде питательных веществ, и те в результате становятся неактивными, а затем умирают.
Читайте также: Назван алкогольный напиток, "убивающий" раковые клетки
По словам специалистов, вытяжки из чая вполне способны заменять химических веществ, применяемые в иммуносупрессорах вроде рапамицина, который используется онкологами для купирования роста метастаз некоторых раковых клеток.
Группа исследователей из Великобритании пришла к заключению о том, что зеленый чай матча обладает огромным целебным потенциалом, делающим его применение эффективным для целого ряда терапий.
В том числе, считают специалисты, он может помогать в лечении самого распространенного вида рака – рака груди, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Достаточно низкие концентрации зеленого чая сорта матча способны приостанавливать развитие злокачественных клеток рака груди. Компоненты этого чая подавляют окислительный митохондриальный метаболизм», - заявили, в частности, авторы работы, ученые Салфордского университета.
Исследователи отмечают, что молекулярный механизм действия данного вида чая малоизучен и нуждается в дополнительных исследованиях. В своей работе специалисты использовали технологию метаболического фенотипирования. С ее помощью они смогли определить, что чай матча лишает раковые клетки возможности получать из организма «топливо» для своего роста в виде питательных веществ, и те в результате становятся неактивными, а затем умирают.
Читайте также: Назван алкогольный напиток, "убивающий" раковые клетки
По словам специалистов, вытяжки из чая вполне способны заменять химических веществ, применяемые в иммуносупрессорах вроде рапамицина, который используется онкологами для купирования роста метастаз некоторых раковых клеток.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
815
0
Также советуем посмотреть
- О бензине и дешевом газе в мышеловке
- За сутки на Донбассе уничтожены четыре боевика
- Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия
- Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
- Пережить понедельник: подборка отличных анекдотов на вечер
- Украина отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула
- Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты
- Типичные российские города в уморительных фотках
- Приколы от офисных работников с хорошей фантазией
- Верный друг: кролик прославился, помогая кошке выбраться из ловушки
- На Донбассе подорвался БТР с террористами, - ГУР
- Сеть насмешила реакция собаки на «наказание» хозяина
- Кто станет президентом Украины
- Японцы нашли лифту нелепое применение
- Тимошенко как официальный представитель Газпрома
- Медведица оставила американца без посылки
- Тимошенко, Газпром та інтереси Кремля
- Странный мотылек стал новым интернет-мемом
- Сеть озадачила странная детская задачка
- Про синхронізацію роботи Луганської ТЕС
- Дело не в том, что экономика России рухнет
- Соцсети подняли на смех книгу «мудростей от Путина»
- Переговоры с МВФ имени Шредингера
- Поклонникам боев без правил пришлось смотреть мультик о свинке Пеппе
- Что показала акция «Ночь на Банковой»
- В Николаеве директор рынка избил депутата
- Вот это фантазия: росСМИ отыскали связь между киевской «синей рукой» и фашистами
- Ликвидация «Нафтогаза» и Тимошенко
- На Донетчине построили 190-метровую телевышку
- Сеть насмешил Путин, «зачитавшийся» томиком Пушкина
Оставьте свой комментарий