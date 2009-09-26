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Раздел: Медицина  
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Назван популярный напиток, "убивающий" раковые клетки

Назван популярный напиток, "убивающий" раковые клеткиЭтот напиток лишает раковые клетки возможности получать из организма «топливо» для своего роста.

Группа исследователей из Великобритании пришла к заключению о том, что зеленый чай матча обладает огромным целебным потенциалом, делающим его применение эффективным для целого ряда терапий.

В том числе, считают специалисты, он может помогать в лечении самого распространенного вида рака – рака груди, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

«Достаточно низкие концентрации зеленого чая сорта матча способны приостанавливать развитие злокачественных клеток рака груди. Компоненты этого чая подавляют окислительный митохондриальный метаболизм», - заявили, в частности, авторы работы, ученые Салфордского университета.

Исследователи отмечают, что молекулярный механизм действия данного вида чая малоизучен и нуждается в дополнительных исследованиях. В своей работе специалисты использовали технологию метаболического фенотипирования. С ее помощью они смогли определить, что чай матча лишает раковые клетки возможности получать из организма «топливо» для своего роста в виде питательных веществ, и те в результате становятся неактивными, а затем умирают.

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По словам специалистов, вытяжки из чая вполне способны заменять химических веществ, применяемые в иммуносупрессорах вроде рапамицина, который используется онкологами для купирования роста метастаз некоторых раковых клеток.
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 Теги: зеленый чай, профилактика рака

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Сегодня, 09:38 » Автор: Ирина Шевченко
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