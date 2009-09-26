Раздел: Медицина
Врачи назвали основные симптомы проблем с серцем
Десять признаков, что пора к кардиологу.
Сердечно-сосудистые заболевания считаются основной причиной смерти в Украине и по всему миру. Согласно статистике, от ССЗ ежегодно умирает свыше 17,7 миллионов человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
Самая большая опасность ССЗ состоит в том, что симптомы зародившегося заболевания зачастую остаются незаметными для больного. О проблеме узнают тогда, когда уже слишком поздно. Не зря болезни сердца получили прозвище "молчаливые убийцы".
Ниже представлен целый набор признаков, которые помогут выявить возможную патологию на ранних сроках. В случае обнаружения одного или нескольких симптомов, поскорее обратитесь к врачу.
1. Боль
Возникает резко в грудной клетке, в верхней части живота или шее, откуда отдает в плечо, спину, руки и челюсть. Иногда может повторяться из-за дня в день. Зачастую ее путают с зубной или мышечной болью, изжогой и ущемлением нерва.
2. Отдышка
В 90 % случаев болезни сердца сопровождаются регулярной отдышкой.
3. Отеки
Формируются, когда сердце работает в полсили, из-за кровь не успевает выводить жидкость из организма.
4. Повышенная утомляемость
Усталость не всегда связана с повышенными нагрузками или стрессом. Иногда причина коренится в сердце.
5. Учащенное сердцебиение
Если у вас регулярно возникает нарушение ритма работы сердца - пора к врачу.
6. Воспаленные десны
Парадонтиты и гингвиты могут быть вестниками развития сердечно-сосудистых заболеваний.
7. Храп
Безобидный храп может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой.
8. Внезапное головокружение
Говорит о необходимость посетить кардиолога.
9. Обморок
Регулярные обмороки и так сами по себе опасны.
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10. Импотенция
У 65% мужчин с ишемией также были выявлены проблемы сексуального характера.
Сердечно-сосудистые заболевания считаются основной причиной смерти в Украине и по всему миру. Согласно статистике, от ССЗ ежегодно умирает свыше 17,7 миллионов человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
Самая большая опасность ССЗ состоит в том, что симптомы зародившегося заболевания зачастую остаются незаметными для больного. О проблеме узнают тогда, когда уже слишком поздно. Не зря болезни сердца получили прозвище "молчаливые убийцы".
Ниже представлен целый набор признаков, которые помогут выявить возможную патологию на ранних сроках. В случае обнаружения одного или нескольких симптомов, поскорее обратитесь к врачу.
1. Боль
Возникает резко в грудной клетке, в верхней части живота или шее, откуда отдает в плечо, спину, руки и челюсть. Иногда может повторяться из-за дня в день. Зачастую ее путают с зубной или мышечной болью, изжогой и ущемлением нерва.
2. Отдышка
В 90 % случаев болезни сердца сопровождаются регулярной отдышкой.
3. Отеки
Формируются, когда сердце работает в полсили, из-за кровь не успевает выводить жидкость из организма.
4. Повышенная утомляемость
Усталость не всегда связана с повышенными нагрузками или стрессом. Иногда причина коренится в сердце.
5. Учащенное сердцебиение
Если у вас регулярно возникает нарушение ритма работы сердца - пора к врачу.
6. Воспаленные десны
Парадонтиты и гингвиты могут быть вестниками развития сердечно-сосудистых заболеваний.
7. Храп
Безобидный храп может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой.
8. Внезапное головокружение
Говорит о необходимость посетить кардиолога.
9. Обморок
Регулярные обмороки и так сами по себе опасны.
Читайте также: Врачи назвали основные симптомы проблем с печенью
10. Импотенция
У 65% мужчин с ишемией также были выявлены проблемы сексуального характера.
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