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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали основные симптомы проблем с серцем

Врачи назвали основные симптомы проблем с серцемДесять признаков, что пора к кардиологу.

Сердечно-сосудистые заболевания считаются основной причиной смерти в Украине и по всему миру. Согласно статистике, от ССЗ ежегодно умирает свыше 17,7 миллионов человек.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.

Самая большая опасность ССЗ состоит в том, что симптомы зародившегося заболевания зачастую остаются незаметными для больного. О проблеме узнают тогда, когда уже слишком поздно. Не зря болезни сердца получили прозвище "молчаливые убийцы".

Ниже представлен целый набор признаков, которые помогут выявить возможную патологию на ранних сроках. В случае обнаружения одного или нескольких симптомов, поскорее обратитесь к врачу.

1. Боль

Возникает резко в грудной клетке, в верхней части живота или шее, откуда отдает в плечо, спину, руки и челюсть. Иногда может повторяться из-за дня в день. Зачастую ее путают с зубной или мышечной болью, изжогой и ущемлением нерва.

2. Отдышка

В 90 % случаев болезни сердца сопровождаются регулярной отдышкой.

3. Отеки

Формируются, когда сердце работает в полсили, из-за кровь не успевает выводить жидкость из организма.

4. Повышенная утомляемость

Усталость не всегда связана с повышенными нагрузками или стрессом. Иногда причина коренится в сердце.

5. Учащенное сердцебиение

Если у вас регулярно возникает нарушение ритма работы сердца - пора к врачу.

6. Воспаленные десны

Парадонтиты и гингвиты могут быть вестниками развития сердечно-сосудистых заболеваний.

7. Храп

Безобидный храп может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой.

8. Внезапное головокружение

Говорит о необходимость посетить кардиолога.

9. Обморок

Регулярные обмороки и так сами по себе опасны.

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10. Импотенция

У 65% мужчин с ишемией также были выявлены проблемы сексуального характера.
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 Теги: симптомы, больное сердце

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Сегодня, 14:23 » Автор: Ирина Шевченко
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