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Раздел: Медицина  
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Медики назвали самую полезную позу для сна

Медики назвали самую полезную позу для снаВ этой позе организм действительно отдыхает и набирается сил.

Врачи не рекомендуют отдыхать ночью на боку, поскольку это может стать причиной изжоги и болей в суставах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.

Ученые рассказали, что лучше всего спать на спине. В этом случае организм человека действительно отдыхает и набирается сил. При этом требуется использовать подушку, благодаря которой голова будет находиться на одном уровне с туловищем. При засыпании на правом боку придавливается пищеводный сфинктер и происходит задержка кислоты в желудке. В результате можно заработать изжогу. При отдыхе на левом боку таких проблем не возникает, но в любом случае засыпать лучше всего на спине. Самым вредным считается длительное лежание на животе. В этом случае идет надавливание на жизненно важные органы и человек может почувствовать недомогание.

Во сне на спине есть один существенный недостаток – такая поза способна вызвать апноэ. Несмотря на эти рекомендации ученые советуют чаще прислушиваться к сигналам организма. Если лежать в какой-либо позе неудобно, то лучше отказаться от нее, даже если с медицинской точки зрения она более разумна.

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Также специалисты советуют спать от семи до девяти часов в сутки. Здесь строгих правил быть не может, всё зависит от потребностей конкретного организма. При наличии проблем со сном врачи рекомендуют визуализировать пляж или приятную спокойную обстановку вокруг. Для улучшения качества ночного отдыха нужно регулярно выполнять физические упражнения. Непосредственно перед сном лучше всего совершить пешую прогулку на свежем воздухе.
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 Теги: полезная поза, сон

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Сегодня, 18:35 » Автор: Ирина Шевченко
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