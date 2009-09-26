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Раздел: Медицина  
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Минздрав рассказал, какие шансы у украинцев заболеть сибирской язвой

Минздрав рассказал, какие шансы у украинцев заболеть сибирской язвойНекоторые люди более подвержены риску из-за работы.

В Украине есть 13,5 тыс. мест, где существует угроза заболеть сибирской язвой. Об этом на брифинге 2 октября сказал директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.

"В Украине есть более 13,5 тыс. мест, которые потенциально опасны "сибиркой". И время от времени у нас регистрируются одиночные случаи заболевания, в частности за последние годы такие случаи регистрировались в 2003 году в Харьковской области, в 2004 году – в Черновицкой, в 2008-м – в Николаевской и в 2012 году – в Черкасской. А теперь есть случай в Одесской области", – сказал Курпита.

По его словам, потенциально опасные места – это скотомогильники, так как споры сибирской язвы могут храниться в почве более 100 лет.

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Он отметил, что в Украине не делают прививок от сибирской язвы всем гражданам, но за счет работодателя вакцинацию могут проводить для представителей профессий, где есть риск заболеть. Курпита подчеркнул, что заболевание не передается от человека к человеку и летальных случаев в Украине не было.
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 Теги: Минздрав, сибирская язва, болезнь

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Сегодня, 21:58 » Автор: Едгар Букмирза
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