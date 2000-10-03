» » Чиновник рассказал, как избежать заражения опасной болезнью
Раздел: Медицина  
0

Чиновник рассказал, как избежать заражения опасной болезнью

Чиновник рассказал, как избежать заражения опасной болезнью Представитель МОЗ прокомментировал опасность сибирской язвы.

Главам фактором передачи сибирской язвы является зараженное мясо, поэтому с целью профилактики заболевания его лучше не покупать в непроверенных местах. Такие рекомендации привел на брифинге директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

«Призываем не покупать мясо на стихийных рынках, поскольку неизвестно осуществлялся ли ветеринарный контроль за этим мясом. Пользоваться лучше организованными рынками или супермаркетами»,— сказал он.

Также чиновник отметил, что обязательно нужно подвергать мясо длительной термической обработке в течение не менее 2 часов.

«Не готовьте из него шашлыки. Кратковременное открытое пламя, на котором мы жарим шашлыки, не убивает споры сибирской язвы»,— отметил он.

Читайте также: Названы продукты, которые могут усилить депрессию

Кроме того, представитель Минздрава посоветовал выполнять все ветеринарно-санитарные правила при уходе за животными. В частности, речь идет о том, чтобы забивать животных только с разрешения ветработников; контролировать людей, которые перерабатывают и реализуют мясо, мясопродукты или любое животноводческое сырье на соблюдение всех гигиенических норм. Такие меры, считают медики, помогут обезопасить продавцов и покупателей мяса.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сибирская язва, МОЗ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     305
     0

Похожие новости по теме

Минздрав рассказал, какие шансы у украинцев заболеть сибирской язвой Минздрав рассказал, какие шансы у украинцев заболеть сибирской язвой

Некоторые люди более подвержены риску из-за работы.

Названы продукты, которые опасно разогревать после приготовления Названы продукты, которые опасно разогревать после приготовления

Специалисты не рекомендуют заново подвергать пищу термической обработке.

Острый гельминтоз: как избежать заражения Острый гельминтоз: как избежать заражения

Гигиена и профилактика трихинеллеза.

Недалеко от Украины нашли сибирскую язву Недалеко от Украины нашли сибирскую язву

Вспышка была зафиксирована в Белгородской области РФ.

Российская пенсионерка обвинила Минобороны в эпидемии сибирской язвы Российская пенсионерка обвинила Минобороны в эпидемии сибирской язвы

Вспышку спровоцировала утечка сибирской язвы из военной лаборатории.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх