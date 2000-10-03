Раздел: Медицина
Чиновник рассказал, как избежать заражения опасной болезнью
Представитель МОЗ прокомментировал опасность сибирской язвы.
Главам фактором передачи сибирской язвы является зараженное мясо, поэтому с целью профилактики заболевания его лучше не покупать в непроверенных местах. Такие рекомендации привел на брифинге директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Призываем не покупать мясо на стихийных рынках, поскольку неизвестно осуществлялся ли ветеринарный контроль за этим мясом. Пользоваться лучше организованными рынками или супермаркетами»,— сказал он.
Также чиновник отметил, что обязательно нужно подвергать мясо длительной термической обработке в течение не менее 2 часов.
«Не готовьте из него шашлыки. Кратковременное открытое пламя, на котором мы жарим шашлыки, не убивает споры сибирской язвы»,— отметил он.
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Кроме того, представитель Минздрава посоветовал выполнять все ветеринарно-санитарные правила при уходе за животными. В частности, речь идет о том, чтобы забивать животных только с разрешения ветработников; контролировать людей, которые перерабатывают и реализуют мясо, мясопродукты или любое животноводческое сырье на соблюдение всех гигиенических норм. Такие меры, считают медики, помогут обезопасить продавцов и покупателей мяса.
Главам фактором передачи сибирской язвы является зараженное мясо, поэтому с целью профилактики заболевания его лучше не покупать в непроверенных местах. Такие рекомендации привел на брифинге директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Призываем не покупать мясо на стихийных рынках, поскольку неизвестно осуществлялся ли ветеринарный контроль за этим мясом. Пользоваться лучше организованными рынками или супермаркетами»,— сказал он.
Также чиновник отметил, что обязательно нужно подвергать мясо длительной термической обработке в течение не менее 2 часов.
«Не готовьте из него шашлыки. Кратковременное открытое пламя, на котором мы жарим шашлыки, не убивает споры сибирской язвы»,— отметил он.
Читайте также: Названы продукты, которые могут усилить депрессию
Кроме того, представитель Минздрава посоветовал выполнять все ветеринарно-санитарные правила при уходе за животными. В частности, речь идет о том, чтобы забивать животных только с разрешения ветработников; контролировать людей, которые перерабатывают и реализуют мясо, мясопродукты или любое животноводческое сырье на соблюдение всех гигиенических норм. Такие меры, считают медики, помогут обезопасить продавцов и покупателей мяса.
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