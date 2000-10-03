Раздел: Медицина
Врачи поделились секретом диеты для мужского здоровья
Продуктов с повышенным содержанием женских гормонов лучше избегать.
Эстроген встречается как в организме женщин, так и мужчин. Этот гормон оказывают огромное влияние на либидо, настроение, здоровье, фертильность и многих другие показатели организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Эстроген обычно называют "женским гормоном", несмотря на то, что он имеет жизненно важное значение для здоровья мужчин: поддерживает работу мозга, сердца, костей, мышц и иммунной системы.
Впрочем, высокий уровень эстрогена может привести к нарушению работы организма: ожирению, импотенции, депрессии, мигрени, уменьшению мышечной массы и к гинекомастии.
Некоторые исследования доказали, что определенные компоненты в нашем рационе могут повлиять на уровень эстрогена. В этой статье мы рассмотрим продукты, которые, как считается, снижают концентрацию женского гормона в мужском организме и входят в антиэстрогенновые диеты:
Соевые продукты
Особенно богаты растительными эстрогенами. Фитоэстрогены понижают количество естественного гормона. Эстрогены растений также сокращают риск развития рака предстательной железы.
Крестоцветные овощи
Крестоцветные овощи также содержат высокий уровень фитоэстрогенов. К ним относятся: обычная и цветная капуста, брокколи и редкая в наших краях капуста бок-чой.
Грибы
Шампиньоны помогают увеличивать уровень тестостерона у мужчина и снизить уровень эстрогенов.
Куркума
Содержит химическое вещество под названием куркумин. Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что большие дозы куркумина повышают уровень тестостерона у лабораторных крыс.
Продукты, которые следует избегать
Согласно некоторым исследованиям, следующие продукты могут увеличить уровень эстрогенов у мужчин:
Молочная продукция и мясо
Все продукты животного происхождения содержат эстроген. Многие молочные фермы добавляют в рацион коров высокие дозы эстрогена для увеличения объемов молока.
Алкоголь
Алкоголь увеличивает уровень эстрогена в крови и повышает риск возникновения рака молочной железы.
Зерновые
Многие сельскохозяйственные культуры содержат грибок зеараленон, который повышает стимилирует выработку эстрогена.
Бобовые
Бобовые также содержат фитоэстрогены. Однако необязательно сразу вычеркивать их из своего рациона. В умеренных пропорциях бобовые приносят пользу и считается отличной альтернативой мясу.
Читайте также: Чиновник рассказал, как избежать заражения опасной болезнью
Однако прежде, чем кардинально менять свою диету, обратить к медицинскому специалисту, который направит вас на соответствующие анализы для определения уровня тестостерона и эстрогена у вас в крови.
Эстроген встречается как в организме женщин, так и мужчин. Этот гормон оказывают огромное влияние на либидо, настроение, здоровье, фертильность и многих другие показатели организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Эстроген обычно называют "женским гормоном", несмотря на то, что он имеет жизненно важное значение для здоровья мужчин: поддерживает работу мозга, сердца, костей, мышц и иммунной системы.
Впрочем, высокий уровень эстрогена может привести к нарушению работы организма: ожирению, импотенции, депрессии, мигрени, уменьшению мышечной массы и к гинекомастии.
Некоторые исследования доказали, что определенные компоненты в нашем рационе могут повлиять на уровень эстрогена. В этой статье мы рассмотрим продукты, которые, как считается, снижают концентрацию женского гормона в мужском организме и входят в антиэстрогенновые диеты:
Соевые продукты
Особенно богаты растительными эстрогенами. Фитоэстрогены понижают количество естественного гормона. Эстрогены растений также сокращают риск развития рака предстательной железы.
Крестоцветные овощи
Крестоцветные овощи также содержат высокий уровень фитоэстрогенов. К ним относятся: обычная и цветная капуста, брокколи и редкая в наших краях капуста бок-чой.
Грибы
Шампиньоны помогают увеличивать уровень тестостерона у мужчина и снизить уровень эстрогенов.
Куркума
Содержит химическое вещество под названием куркумин. Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что большие дозы куркумина повышают уровень тестостерона у лабораторных крыс.
Продукты, которые следует избегать
Согласно некоторым исследованиям, следующие продукты могут увеличить уровень эстрогенов у мужчин:
Молочная продукция и мясо
Все продукты животного происхождения содержат эстроген. Многие молочные фермы добавляют в рацион коров высокие дозы эстрогена для увеличения объемов молока.
Алкоголь
Алкоголь увеличивает уровень эстрогена в крови и повышает риск возникновения рака молочной железы.
Зерновые
Многие сельскохозяйственные культуры содержат грибок зеараленон, который повышает стимилирует выработку эстрогена.
Бобовые
Бобовые также содержат фитоэстрогены. Однако необязательно сразу вычеркивать их из своего рациона. В умеренных пропорциях бобовые приносят пользу и считается отличной альтернативой мясу.
Читайте также: Чиновник рассказал, как избежать заражения опасной болезнью
Однако прежде, чем кардинально менять свою диету, обратить к медицинскому специалисту, который направит вас на соответствующие анализы для определения уровня тестостерона и эстрогена у вас в крови.
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