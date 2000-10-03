Финские компании внедряют дневной сон для работников

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Четыре рабочих дня в неделю делают людей более счастливыми.

Ученые провели интересные исследования. Примерно каждый шестой настолько устает, что засыпает прямо на рабочем месте минимум раз в неделю, показало последнее исследование экспертов компании Virgin Pulse.