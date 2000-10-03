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Раздел: Медицина  
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Финские компании внедряют дневной сон для работников

Финские компании внедряют дневной сон для работников Необычная инициатива призвана повысить производительность труда.

Компании в Финляндии продолжают поиски способов в повышении продуктивности своих работников. На этот раз, инициатива приобрела массовый характер: практика используется не только в коммерческих учреждениях, но и в школах, а также церквях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на uanova.net.

На такого рода процедуру работодатели готовы выделять примерно полчаса. Времени, однако, многим не хватает для того, чтобы расслабиться. Специально для этого нанимаются инструкторы, которые помогают работникам продуктивно использовать выделенное время.

Инструкторы помогут работникам рационально использовать время и смогут «отправить в мини-отпуск» прямо посреди рабочей недели. Как утверждают эксперты центра Sofia Future Farm, после такого получасового сна работники чувствуют себя намного уверенней и не проявляют лени на рабочем месте.

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Наиболее изящными в релаксации на рабочем месте до сих пор считаются жители Китая и Японии, где существует несколько экзотических практик. Так, например, на некоторых фирмах Китая для снятия стресса, работники ползают на четвереньках, а в Японии продолжают сгонять злость на манекене своего босса.
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 Теги: Финляндия, сон

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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