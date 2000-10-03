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Медики объяснили, почему вредны обезжиренные молочные продукты

Медики объяснили, почему вредны обезжиренные молочные продукты Такая пища обладает рядом недостатков.

Молочные продукты несут не только пользу, но и могут принести вред организму человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Мы уже миллион раз слышали, что нежирные молочные продукты - то нездорово. Но иногда (бывает, накрывает такая «волна») так уже хочется похудеть, что остановившись перед «молочной» полкой, думаешь:

«Все, с сегодняшнего же возьмусь за себя, и возьмусь резко и жестко - ни сахара, жира и булочек». И … кладешь в корзину «нежирный» творог, 10% сметану 0% кефир и 67% масло.

Не делайте так. Ибо наличие молочного жира дает следующие бонусы:

- обеспечивает ощущение сытости (употребляя обезжиренные продукты, мы легко переедаем, потому ощущение сытости никак не наступает).
- с молочным жиром мы получаем витамины А, D, Е, Закрытые Каротиноиды Природные органические пигменты, вырабатываемые бактериями, грибами, водорослями и растениями. Такие каротиноиды, как, например, лютеин и зеаксантин, - положительно влияют на здоровье глаз и работу когнитивной функции мозга.
- каротиноиды, а они жирорастворимые.
- при наличии витамина D лучше усваиваются кальций и магний.
- отсутствие жира в кисломолочных продуктах компенсирована углеводами - для загущування и улучшения вкуса, а углеводы - стимулируют выделение гормона инсулина поджелудочной железой и подавляют процесс окисления ( «сжигания») жира, то есть похудеть на обезжиренных молочных продуктах становится труднее.
- обезжиренные, как и очень жирные, ухудшают усвоение кальция.
- молочный жир полезен для мозга и кишечной микробиоты. Поэтому вы для себя делайте свой выбор, а вот деткам и подросткам ни в коем случае не давайте обезжиренные.

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Отдельно стоит остановиться на мозге и молочном жиру. В 2017 году
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 Теги: молочное, вред

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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