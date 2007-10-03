Раздел: Медицина
Ученые рассказали о пользе питания по графику
Режим питания значительно влияет на здоровье.
Правильный режим питания имеет огромное значение для нашего организма. Своевременный прием пищи обеспечивает эффективную работу органов пищеварительной системы, нормальное усвоение еды и обмен веществ, а значит - отличное самочувствие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Специалисты в области здорового питания из Великобритании призывают приучать себя употреблять пищу в одно и то же время.
Гастроэнтерологи утверждают: для современных людей с их измученной нервной системой и вечным недосыпом это лучший формат питания.
Ученые порекомендовали принимать пищу 5 раз в день: 3 раза есть основательно и 2 раза слегка перекусывать. По их словам, подобный график суточного питания наиболее благоприятен для поддержания здоровья нервной системы и психики человека.
«Завтрак лучше начать в 7.00 утра с овсянки или омлета, но можно позволить себе и блинчики. В 11.00 перекусите йогуртом или фруктами. Обед - в 13.00, а следующий прием пищи в виде небольшого перекуса в 16.00. Ужинать следует не позднее 19.00», - поделились эксперты оптимальной схемой питания.
Предварительно исследователями был проведен эксперимент с участием 150 добровольцев. Их разделили на группы: в одной участники питались строго по часам, в другой – произвольно, в соответствии со своими желаниями.
Опыты показали: у людей, которые соблюдали предложенный учеными часовой режим питания, уровень стрессовых гормонов в крови был на 70% ниже, чем у тех, кто ел нерегулярно. Ученые подчеркивают, что отсутствие постоянного порядка в приеме пищи лишь усиливает давление психологических нагрузок, испытываемое людьми, потому что лишают ощущения стабильности.
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По их словам, чем больше в жизни человека факторов, связанных с упорядоченными систематизированными действиями, тем более защищенным он чувствует себя в эмоциональном плане.
Правильный режим питания имеет огромное значение для нашего организма. Своевременный прием пищи обеспечивает эффективную работу органов пищеварительной системы, нормальное усвоение еды и обмен веществ, а значит - отличное самочувствие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Специалисты в области здорового питания из Великобритании призывают приучать себя употреблять пищу в одно и то же время.
Гастроэнтерологи утверждают: для современных людей с их измученной нервной системой и вечным недосыпом это лучший формат питания.
Ученые порекомендовали принимать пищу 5 раз в день: 3 раза есть основательно и 2 раза слегка перекусывать. По их словам, подобный график суточного питания наиболее благоприятен для поддержания здоровья нервной системы и психики человека.
«Завтрак лучше начать в 7.00 утра с овсянки или омлета, но можно позволить себе и блинчики. В 11.00 перекусите йогуртом или фруктами. Обед - в 13.00, а следующий прием пищи в виде небольшого перекуса в 16.00. Ужинать следует не позднее 19.00», - поделились эксперты оптимальной схемой питания.
Предварительно исследователями был проведен эксперимент с участием 150 добровольцев. Их разделили на группы: в одной участники питались строго по часам, в другой – произвольно, в соответствии со своими желаниями.
Опыты показали: у людей, которые соблюдали предложенный учеными часовой режим питания, уровень стрессовых гормонов в крови был на 70% ниже, чем у тех, кто ел нерегулярно. Ученые подчеркивают, что отсутствие постоянного порядка в приеме пищи лишь усиливает давление психологических нагрузок, испытываемое людьми, потому что лишают ощущения стабильности.
Читайте также: Финские компании внедряют дневной сон для работников
По их словам, чем больше в жизни человека факторов, связанных с упорядоченными систематизированными действиями, тем более защищенным он чувствует себя в эмоциональном плане.
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