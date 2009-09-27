Раздел: Медицина
Врачи назвали эффективные продукты для очищения кишечника
Медики подсказали, как очистить кишечник без вреда для здоровья.
В рацион необходимо включать продукты, стимулирующие моторную функцию кишечника.
Для очищения и правильной работы пищеварительного тракта необходимо выпивать ежедневно натощак по 1 стакану воды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Это активизирует работу внутренних органов и задает необходимый тонус на целый день. Вода должна быть не холодной, лучшая температура – температура человеческого тела, советует Наталья Костина-Кассанелли в книге «Очищаем сосуды, суставы, печень, кровь. 1000 народных способов лечения».
Питание должно быть полноценным, с распределением белков, жиров и углеводов в пропорции 1:1:4 соответственно. Для здоровья кишечника диетологи настоятельно рекомендуют регулярное 4– или 5-разовое питание, а также тщательное пережевывание пищи.
В рацион необходимо включать продукты, стимулирующие моторную функцию кишечника, а продуктов, вызывающих брожение и гниение в кишечнике, нужно избегать. Очень полезны вегетарианские супы и борщи, а вот большое количество мяса, отварных яиц и хлебобулочных изделий может не понравиться вашему кишечнику. Еда всухомятку способствует образованию каловых камней. Для кишечника полезны продукты, употребляемые в свежем, отварном или запеченном виде, а также слегка обжаренные продукты с корочкой. Полезны паровые блюда. Растительная клетчатка – лучший друг кишечника! Поэтому ежедневно необходимо съедать по большой тарелке овощного салата.
Продукты, полезные для кишечника
Отруби. Стимулируют перистальтику кишечника, являются хорошей профилактикой дискинезии.
Морковь. Очень полезна для кишечника благодаря своим очищающим свойствам. Содержит большое количество клетчатки, которая играет роль «ершика» в организме. Кроме того, морковь уничтожает болезнетворные микроорганизмы, что подтверждают данные медицинских исследований. Также морковь полезна для слизистой оболочки кишечника благодаря наличию каротина.
Свекла, капуста. Хороший источник клетчатки. Они очищают кишечник, тонизируют перистальтику.
Чеснок. Содержит фитонциды. Уничтожает болезнетворные микроорганизмы в кишечнике, полезен при дисбактериозе.
Мед. Стимулирует секреторную функцию кишечника. Облегчает усвоение питательных веществ.
Груша. Содержит цинк, который необходим для укрепления иммунитета. Используется как закрепляющее средство.
Топинамбур. Просто необходим при дисбактериозе кишечника. В народной медицине также существует мнение, что употребление отварного топинамбура с молоком полностью устраняет последствия дисбактериоза.
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Простокваша, кефир. Содержат полезные микроорганизмы, необходимые для микрофлоры кишечника.
Абрикосы, сливы, инжир. Обладают слабительными свойствами, а также содержат большое количество витаминов.
Фасоль. Очищает кишечник от скопления вредных веществ. Используется для нормализации функции дефекации.
В рацион необходимо включать продукты, стимулирующие моторную функцию кишечника.
Для очищения и правильной работы пищеварительного тракта необходимо выпивать ежедневно натощак по 1 стакану воды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Это активизирует работу внутренних органов и задает необходимый тонус на целый день. Вода должна быть не холодной, лучшая температура – температура человеческого тела, советует Наталья Костина-Кассанелли в книге «Очищаем сосуды, суставы, печень, кровь. 1000 народных способов лечения».
Питание должно быть полноценным, с распределением белков, жиров и углеводов в пропорции 1:1:4 соответственно. Для здоровья кишечника диетологи настоятельно рекомендуют регулярное 4– или 5-разовое питание, а также тщательное пережевывание пищи.
В рацион необходимо включать продукты, стимулирующие моторную функцию кишечника, а продуктов, вызывающих брожение и гниение в кишечнике, нужно избегать. Очень полезны вегетарианские супы и борщи, а вот большое количество мяса, отварных яиц и хлебобулочных изделий может не понравиться вашему кишечнику. Еда всухомятку способствует образованию каловых камней. Для кишечника полезны продукты, употребляемые в свежем, отварном или запеченном виде, а также слегка обжаренные продукты с корочкой. Полезны паровые блюда. Растительная клетчатка – лучший друг кишечника! Поэтому ежедневно необходимо съедать по большой тарелке овощного салата.
Продукты, полезные для кишечника
Отруби. Стимулируют перистальтику кишечника, являются хорошей профилактикой дискинезии.
Морковь. Очень полезна для кишечника благодаря своим очищающим свойствам. Содержит большое количество клетчатки, которая играет роль «ершика» в организме. Кроме того, морковь уничтожает болезнетворные микроорганизмы, что подтверждают данные медицинских исследований. Также морковь полезна для слизистой оболочки кишечника благодаря наличию каротина.
Свекла, капуста. Хороший источник клетчатки. Они очищают кишечник, тонизируют перистальтику.
Чеснок. Содержит фитонциды. Уничтожает болезнетворные микроорганизмы в кишечнике, полезен при дисбактериозе.
Мед. Стимулирует секреторную функцию кишечника. Облегчает усвоение питательных веществ.
Груша. Содержит цинк, который необходим для укрепления иммунитета. Используется как закрепляющее средство.
Топинамбур. Просто необходим при дисбактериозе кишечника. В народной медицине также существует мнение, что употребление отварного топинамбура с молоком полностью устраняет последствия дисбактериоза.
Читайте также: Врачи назвали эффективные натуральные обезболивающие
Простокваша, кефир. Содержат полезные микроорганизмы, необходимые для микрофлоры кишечника.
Абрикосы, сливы, инжир. Обладают слабительными свойствами, а также содержат большое количество витаминов.
Фасоль. Очищает кишечник от скопления вредных веществ. Используется для нормализации функции дефекации.
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