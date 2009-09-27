Раздел: Медицина
Медики назвали самые вредные алкогольные напитки
Рейтинг самых опасных спиртных напитков.
Известно, что алкоголь не менее опасен, чем табак или некоторые виды наркотиков. Научные специалисты назвали несколько видов наиболее опасных и вредных для людей алкогольных напитков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
Согласно этим данным, наиболее опасным напитком оказалось пиво. Впрочем, степень опасности и вредности пива принципиально зависит от количества выпитого. В малых объемах пиво не нанесет вред здоровью, но при этом, как отмечают врачи, регулярное употребление пива в количестве более двух стаканов оказывает пагубное влияние на печень.
Отдельно медики отметили, что пиво вызывает привыкание быстрее, чем многие другие виды алкоголя. Любопытно, что на второе место врачи поставили ликер. Сладкий вкус ликера «обманывает» чувство контроля и выпить его можно очень много, что для поджелудочной железы настоящий удар. Не стоит забывать, что ликер содержит много сахара, что чревато быстрым набором в весе.
Читайте также: Медики назвали натуральные бодрящие напитки
Третье место по степени привыкаемости заняло шампанское, которое, как подчеркивают ученые, особенно опасно для печени и для желудка (иногда вызывает настоящее отравление). На четвертом месте оказались различные коктейли, поскольку обычно эти напитки весьма калорийны. В результате они ведут к ожирению, разрушая попутно зубы и печень.
Известно, что алкоголь не менее опасен, чем табак или некоторые виды наркотиков. Научные специалисты назвали несколько видов наиболее опасных и вредных для людей алкогольных напитков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
Согласно этим данным, наиболее опасным напитком оказалось пиво. Впрочем, степень опасности и вредности пива принципиально зависит от количества выпитого. В малых объемах пиво не нанесет вред здоровью, но при этом, как отмечают врачи, регулярное употребление пива в количестве более двух стаканов оказывает пагубное влияние на печень.
Отдельно медики отметили, что пиво вызывает привыкание быстрее, чем многие другие виды алкоголя. Любопытно, что на второе место врачи поставили ликер. Сладкий вкус ликера «обманывает» чувство контроля и выпить его можно очень много, что для поджелудочной железы настоящий удар. Не стоит забывать, что ликер содержит много сахара, что чревато быстрым набором в весе.
Читайте также: Медики назвали натуральные бодрящие напитки
Третье место по степени привыкаемости заняло шампанское, которое, как подчеркивают ученые, особенно опасно для печени и для желудка (иногда вызывает настоящее отравление). На четвертом месте оказались различные коктейли, поскольку обычно эти напитки весьма калорийны. В результате они ведут к ожирению, разрушая попутно зубы и печень.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
31
0
Также советуем посмотреть
- Накануне выборов в Украине активизировались российские спецслужбы
- Ошибка в анкете сделала из британки «террористку»
- Что намешано в чане путинского ада
- Болтающая по телефону собака стала звездой фотожаб
- Шесть мифов о рынке земли
- В США любопытный медвежонок забрел в квартирный комплекс
- Еще одного «миротворца» подвезли
- Российские спецслужбы планируют захваты церквей «радикалами», - СБУ
- Шахтеры перекрыли трассу в Донецкой области
- Мем «Неверный парень» получил новую жизнь
- Зачем Абхазии нужны казаки
- В России оконфузились с памятником наемникам «Л/ДНР»
- Окрім Тимошенко Нафтогаз не влаштовує Бойко
- 40 человек в военной форме зашли на Донбасс из России, - ОБСЕ
- Итальянские пограничники устроили панику из-за чемодана с кокосами
- Лакмусовая бумажка для государства
- На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены
- Эти люди наверняка знают, что такое везение
- Долой плохое настроение: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Путина обвинили в копировании Гитлера
- Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет
- Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
- Генеральный секретарь НАТО рассказал, что думает о противостоянии Украины и
- Забавная реакция детей на новость о прибавлении в семействе
- Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
- Мастера фотошопа превратили упитанного кота в героя мемов
- Популярная собака-толстушка растеряла славу вместе с лишними кило
- Трамп на кушетке
- Минутка позитива: золотистый ретривер подружился с коалой
- Дронов рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове
Оставьте свой комментарий