Медики назвали самые вредные алкогольные напитки

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Врачи заявляют о том, что наиболее опасными являются слабоалкогольные напитки, так как человеку очень сложно контролировать количество выпитого. В список наиболее опасных алкогольных напитков вошли: шампанское, слабоалкогольное вино, ликёры, пиво и различные коктейли. Медики обращают внимание на то, что их чрезмерное

Алкоголь в любом случае опасен для здоровья, об этом никто не спорит. Но многие оправдываются тем, что не употребляют крепкие алкогольные напитки, а пьют всего лишь пиво или вино. Но на самом ли деле они приносят меньше вреда организму? В одном из университетов Индианы в США провели исследование и сделали неожиданные выводы.