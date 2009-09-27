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Медики назвали самые вредные алкогольные напитки

Медики назвали самые вредные алкогольные напиткиРейтинг самых опасных спиртных напитков.

Известно, что алкоголь не менее опасен, чем табак или некоторые виды наркотиков. Научные специалисты назвали несколько видов наиболее опасных и вредных для людей алкогольных напитков.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.

Согласно этим данным, наиболее опасным напитком оказалось пиво. Впрочем, степень опасности и вредности пива принципиально зависит от количества выпитого. В малых объемах пиво не нанесет вред здоровью, но при этом, как отмечают врачи, регулярное употребление пива в количестве более двух стаканов оказывает пагубное влияние на печень.

Отдельно медики отметили, что пиво вызывает привыкание быстрее, чем многие другие виды алкоголя. Любопытно, что на второе место врачи поставили ликер. Сладкий вкус ликера «обманывает» чувство контроля и выпить его можно очень много, что для поджелудочной железы настоящий удар. Не стоит забывать, что ликер содержит много сахара, что чревато быстрым набором в весе.

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Третье место по степени привыкаемости заняло шампанское, которое, как подчеркивают ученые, особенно опасно для печени и для желудка (иногда вызывает настоящее отравление). На четвертом месте оказались различные коктейли, поскольку обычно эти напитки весьма калорийны. В результате они ведут к ожирению, разрушая попутно зубы и печень.
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 Теги: алкогольные напитки, вред для здоровья

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Сегодня, 13:19 » Автор: Ирина Шевченко
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