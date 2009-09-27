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Медики назвали продукты, "убивающие" печень

Медики назвали продукты, "убивающие" печеньПомешать нормальной работе печени могут растительные добавки.

Печень – это совершенно особый, ничем не заменимый орган в нашем организме. Ох, нелегко приходится ей, когда мы начинаем лакомиться всякой «отравой» и предаваться обильным возлияниям

. Но печень, стоически принимая такие удары судьбы, начинает выполнять свою благородную миссию – очищать наш организм от всего этого «мусора», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.

Неподходящие продукты и напитки – один из самых серьезных факторов возможных проблем с печенью.

Ученые назвали самые опасные продукты для печени. Среди таковых оказался и сахар, а также избыточное количество фруктозы – эти компоненты превращаются печенью в жир.

Кроме того, помешать нормальной работе печени могут растительные добавки – прежде всего, употребляемые в порядке самоназначения. Любые добавки следует употреблять строго после консультирования с врачом. Это же правило относится и к приему витаминов, - в особенности к приему витамина А.

Весьма опасны для печени трансжиры – продукт, получаемый в результате специфической переработки растительных жиров. В 2003 году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала, чтобы содержание трансжиров в калорийности рациона не превышало 1%, а в 2009 году заявила о необходимости полностью исключить их из рациона. Попадая в организм человека, молекулы трансжиров вытесняют полезные жирные кислоты из клеточных мембран. Это нарушает полноценное питание клеток, а также не дает им освободиться от продуктов жизнедеятельности.

Газировка, по словам ученых, бьет по печени не слабее алкоголя. Сочетание большой дозы сахара, красителей, ароматизаторов и других химических компонентов в этих напитках может стать причиной того, что со временем у любителя газировки разовьется жировой гепатоз – накопление жира в клетках печени.

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Если же соблазн настолько велик, что устоять против него не получается, то необходимо озаботиться выбором препарата, помогающего печени работать без сбоев. Наконец, стоит помнить о гигиене и соблюдать простые правила: перед приготовлением пищи тщательно мыть продукты. Немытые фрукты и овощи могут стать причиной гепатита А или гепатита Е.
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 Теги: продукты, вред для печени

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Сегодня, 14:46 » Автор: Ирина Шевченко
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