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Раздел: Медицина  
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Врачи объяснили, почему необходимо регулярно есть капусту

Врачи объяснили, почему необходимо регулярно есть капустуКапуста защищает кишечник от рака.

Развитие онкологических заболеваний тесным образом связано с питанием. Многочисленные исследования показывают: чем больше в рационе продуктов с антиоксидантами, тем выше в организме сопротивляемость образованию свободных радикалов – предвестников рака.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.

Капуста, кольраби и брокколи содержат в себе вещества, нормализующие микрофлору кишечника и защищающие его от появления в нем микробов, способствующих развитию рака прямой или толстой кишки.

«Это открытие – большой повод для оптимизма. Мы вряд ли сможем поменять генетические факторы, способствующие развитию рака. С другой стороны, мы можем понизить их влияние, перейдя на диету с правильным количеством овощей», - рассказывает Гитта Стокингер (Gitta Stockinger) из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне (Великобритания).

За последние годы ученые открыли несколько видов микробов, напрямую замешанных или статистически связанных с развитием рака в организме человека, других животных или в тканях растений.

Стокингер и ее коллеги выяснили, как можно защитить кишечник от развития подобных форм рака, изучая то, как различные вещества, содержащиеся в пище, влияют на работу клеток самой пищеварительной системы и на видовой состав ее микрофлоры.

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Экспериментируя на мышах, биологи обнаружили, что вещество I3C, присутствующее в больших количествах в капусте, брокколи и кольраби, замедляло развитие уже существующих опухолей и защищало здоровых грызунов от рака прямой кишки. В дополнение к этому, это соединение снижало уровень воспалений и нормализовало микрофлору.
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 Теги: капуста, профилактика рака

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Сегодня, 16:22 » Автор: Ирина Шевченко
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