Ученые нашли средство, замедляющее старение

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Старение — один из самых страшных необратимых процессов в организме человека, остановить которое практически невозможно. Но учёные трудятся на благо общества и с каждым разом находят всё новые и новые методы борьбы со старением. Всем известно, что процесс старения провоцируется износом и разрушением клеток организма свободными