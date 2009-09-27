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Раздел: Медицина  
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Ученые нашли средство, замедляющее старение

Ученые нашли средство, замедляющее старениеВ человеческом организме происходит процесс клеточного старения.

Ученые из Университета Миннесоты и Клиники Майо в США выяснили, что природное вещество физетин, которое содержится во многих овощах и фруктах, оказывает положительное влияние на здоровье и продолжительность жизни человека, соответствующий пресс-релиз был опубликован на портале EurekAlert!.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.

С возрастом в человеческом организме происходит процесс клеточного старения и накопления в нем поврежденных клеток, указано в пресс-релизе.
Иммунная система в молодости способна успешно очищать организм от подобных клеток, однако с возрастом эффективность очищения падает, что приводит к накоплению поврежденных клеток в организме и ухудшению состояния тканей в теле человека.

Исследователи, проведя эксперимент на стареющих мышах с применением масс-цитометрии, обнаружили, что физетин снижает уровень поврежденных клеток в организме, что в свою очередь улучшает состояние здоровья и продолжительность жизни испытуемых.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что с помощью физетина можно продлить продолжительность здорового периода жизни, когда организм находится в оптимальном состоянии, даже в конце жизни, заключили специалисты.
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 Теги: Ученые, старение

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Сегодня, 18:58 » Автор: Едгар Букмирза
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