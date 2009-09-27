Раздел: Медицина
Долгие часы на работе повышают риск диабета у женщин
Очень важно проводить гендерный анализ.
Переработки связаны с повышенным риском диабета у женщин, но не у мужчин, как установили ученые из Канады.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Проводящие чрезмерное количество времени на работе женщины чаще сталкиваются с диабетом, как показало новое исследование. В нём приняли участие 7 300 работающих жителей канадского Онтарио в возрасте от 35 до 74 лет, которые на момент начала наблюдений не страдали от диабета. Удалось выяснить, что если женщины тратят на работу более 45 часов в неделю, то риск развития диабета у них увеличивается на 63% по сравнению с теми представительницами прекрасного пола, которые работают от 35 до 45 часов в неделю.
Примечательно, что эти переработки грозили диабетом только женщинам. А вот у мужчин, которые работали дольше, количество новых диагностированных случаев диабета, напротив, уменьшалось, хотя статистически и не очень существенно.
Авторы исследования подчеркивают, что очень важно проводить гендерный анализ, изучая воздействие работы на здоровье человека. Ведь предыдущие исследования на эту тему приходили к противоречивым результатам потому, что они затрагивали одновременно мужчин и женщин.
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При этом авторы нынешнего исследования тщательно учитывали все возможные факторы, влияющие на риск диабета, включая семейное положение, хронические болезни, уровень активности на работе, показатели стресса, умственную и физическую работу, а также такие вредные привычки, как курение и употребление алкоголя, и показатели физических нагрузок.
Переработки связаны с повышенным риском диабета у женщин, но не у мужчин, как установили ученые из Канады.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Проводящие чрезмерное количество времени на работе женщины чаще сталкиваются с диабетом, как показало новое исследование. В нём приняли участие 7 300 работающих жителей канадского Онтарио в возрасте от 35 до 74 лет, которые на момент начала наблюдений не страдали от диабета. Удалось выяснить, что если женщины тратят на работу более 45 часов в неделю, то риск развития диабета у них увеличивается на 63% по сравнению с теми представительницами прекрасного пола, которые работают от 35 до 45 часов в неделю.
Примечательно, что эти переработки грозили диабетом только женщинам. А вот у мужчин, которые работали дольше, количество новых диагностированных случаев диабета, напротив, уменьшалось, хотя статистически и не очень существенно.
Авторы исследования подчеркивают, что очень важно проводить гендерный анализ, изучая воздействие работы на здоровье человека. Ведь предыдущие исследования на эту тему приходили к противоречивым результатам потому, что они затрагивали одновременно мужчин и женщин.
Читайте также: Сосиски и колбаса повышают риск заболевания раком
При этом авторы нынешнего исследования тщательно учитывали все возможные факторы, влияющие на риск диабета, включая семейное положение, хронические болезни, уровень активности на работе, показатели стресса, умственную и физическую работу, а также такие вредные привычки, как курение и употребление алкоголя, и показатели физических нагрузок.
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