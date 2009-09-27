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Раздел: Медицина  
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Долгие часы на работе повышают риск диабета у женщин

Долгие часы на работе повышают риск диабета у женщинОчень важно проводить гендерный анализ.

Переработки связаны с повышенным риском диабета у женщин, но не у мужчин, как установили ученые из Канады.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Проводящие чрезмерное количество времени на работе женщины чаще сталкиваются с диабетом, как показало новое исследование. В нём приняли участие 7 300 работающих жителей канадского Онтарио в возрасте от 35 до 74 лет, которые на момент начала наблюдений не страдали от диабета. Удалось выяснить, что если женщины тратят на работу более 45 часов в неделю, то риск развития диабета у них увеличивается на 63% по сравнению с теми представительницами прекрасного пола, которые работают от 35 до 45 часов в неделю.

Примечательно, что эти переработки грозили диабетом только женщинам. А вот у мужчин, которые работали дольше, количество новых диагностированных случаев диабета, напротив, уменьшалось, хотя статистически и не очень существенно.

Авторы исследования подчеркивают, что очень важно проводить гендерный анализ, изучая воздействие работы на здоровье человека. Ведь предыдущие исследования на эту тему приходили к противоречивым результатам потому, что они затрагивали одновременно мужчин и женщин.

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При этом авторы нынешнего исследования тщательно учитывали все возможные факторы, влияющие на риск диабета, включая семейное положение, хронические болезни, уровень активности на работе, показатели стресса, умственную и физическую работу, а также такие вредные привычки, как курение и употребление алкоголя, и показатели физических нагрузок.
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 Теги: диабет, робота, женщины

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Сегодня, 19:34 » Автор: Едгар Букмирза
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