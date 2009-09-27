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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, к какому заболеванию склонны высокие люди

Ученые рассказали, к какому заболеванию склонны высокие людиВарикоз - гроза высоких людей.

Высоким людям в большей мере, чем низкорослым, грозит варикозное расширение вен – это установили американские ученые из Стэнфордского университета.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

«Риск варикоза коррелирует с ростом людей, и выше он у высоких», - заявили специалисты после проведения генетического анализа более 400 тысяч человек.
Исследователи изучали их генетику в попытках узнать, существуют ли гены, повышающие риск возникновения варикоза. В результате они установили: гены, определяющие появление варикоза, действительно существует – таковых оказалось 30. Наличие высокого роста и включения каких-то из этих генов практически гарантирует заболевания вен – варикоз и тромбоз, убедились ученые.

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Отметим, что в числе других факторов, влияющих на появление варикоза, специалисты называют беременность, сидячий образ жизни, пожилой возраст, повышенные физические нагрузки, курение и ношение высоких каблуков. Непонятно почему в качестве располагающего к болезни обстоятельства не называется пол: известно, что женщины страдают от варикоза гораздо чаще мужчин (89 % против 66 %).
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 Теги: ученые, варикоз, болезнь

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Сегодня, 21:52 » Автор: Едгар Букмирза
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