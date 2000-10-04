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Раздел: Медицина  
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Дешевый антибиотик спасает от смертельного рака груди

Дешевый антибиотик спасает от смертельного рака грудиРаковые клетки под воздействием доксициклина теряют способность выживать.

Жертвы рака груди могут получить немалый эффект при лечении одним из самых доступных по стоимости антибиотиков. Он убивает агрессивные клетки, вызывающие рецидив опухоли.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Один из самых дешевых антибиотиков доксициклин убивает агрессивные клетки, которые вызывают рецидив рака груди. Это открытие может помочь сотням тысяч жертв этой болезни, которые сталкиваются с возвращением рака, порой оказывающегося в этом случае смертельным. Клинические испытания с участием 9 пациентов показали, что доксициклин надежно уничтожает агрессивные клетки, провоцирующие рецидив рака. Пациентки принимали этот антибиотик, которые обычно применяют при воспалениях легких, синусите и хламидиозе, каждый день на протяжении двух недель.

Исследование показало, что это эффективное лекарство, которое к тому же является широкодоступным для подавляющего большинства людей. Авторы исследования подчеркивают, что приблизительно две трети всех смертей от рака вызываются рецидивом этой болезни после первоначального лечения. Участницы исследования употребляли по 200 мг таблеток доксициклина каждый день на протяжении двух недель перед хирургической операцией по удалению опухоли. У всех женщин брались образцы тканей для проведения замеров, также они забирались и у 6 женщин из контрольной группы, которые не употребляли антибиотики.

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По этим образцам ученые оценивали способность раковых клеток воспроизводить самих себя, распространяться или самоуничтожаться в ходе процесса под названием апоптоз. Результаты исследования показали, что раковые клетки под воздействием доксициклина теряют способность выживать, метастазировать и вызывать рецидив опухоли после первоначального лечения.
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 Теги: антибиотик, рак

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Вчера, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
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