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Раздел: Медицина  
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Врачи объяснили, как не заразиться в транспорте

Врачи объяснили, как не заразиться в транспорте Придерживайтесь этих советов и вероятность того, что вы заболеете резко уменьшится.

Приближается сезон гриппа и простуд, а это значит, что необходимо позаботиться о средствах лечения и профилактики. Инфекцию можно подхватить в совершенно привычных местах – транспорте, офисе, университете и тому подобное. Чтобы не подхватить инфекцию в транспорте, необходимо соблюдать следующие советы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Даже если остановка вблизи дома, не стоит надевать на мороз легкую курточку. Наиболее оптимально расстегнуть или снять куртку в транспорте.

Не ешьте и не пейте в транспорте. Это прямой путь бактерий в организм человека. Лучше перекусить дома или на работе.

Если есть возможность – садитесь и меньше прикасайтесь к ручкам. Все потому, что на их поверхности накапливается огромное количество бактерий и вирусов. Оплачивайте проезд электронной карточкой или с помощью QR-кода. Не притрагивайтесь к лицу, пока не помоете руки.

Лучше пропустить заполненную маршрутку, дождаться следующей и опоздать. Или же выберите просторный трамвай или троллейбус. Чем меньше вы контактируете с людьми, тем меньше шанс подхватить инфекцию.

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Медицинские маски не защитят от попадания инфекций, поскольку они пропускают воздух. Некоторые инфекции могут проникать под маску и размножаться во влажной среде из-за дыхания. К слову, когда многие люди начинают болеть гриппом или простудой, то некоторые здоровые люди убеждены, что ношение хирургических масок может уберечь их от инфекций. Однако Ульяна Супрун опровергает эту информацию.
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 Теги: транспорт, профилактика

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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