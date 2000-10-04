Раздел: Медицина
Врачи объяснили, как не заразиться в транспорте
Придерживайтесь этих советов и вероятность того, что вы заболеете резко уменьшится.
Приближается сезон гриппа и простуд, а это значит, что необходимо позаботиться о средствах лечения и профилактики. Инфекцию можно подхватить в совершенно привычных местах – транспорте, офисе, университете и тому подобное. Чтобы не подхватить инфекцию в транспорте, необходимо соблюдать следующие советы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Даже если остановка вблизи дома, не стоит надевать на мороз легкую курточку. Наиболее оптимально расстегнуть или снять куртку в транспорте.
Не ешьте и не пейте в транспорте. Это прямой путь бактерий в организм человека. Лучше перекусить дома или на работе.
Если есть возможность – садитесь и меньше прикасайтесь к ручкам. Все потому, что на их поверхности накапливается огромное количество бактерий и вирусов. Оплачивайте проезд электронной карточкой или с помощью QR-кода. Не притрагивайтесь к лицу, пока не помоете руки.
Лучше пропустить заполненную маршрутку, дождаться следующей и опоздать. Или же выберите просторный трамвай или троллейбус. Чем меньше вы контактируете с людьми, тем меньше шанс подхватить инфекцию.
Читайте также: Стоматологи составили рейтинг продуктов, укрепляющих зубы
Медицинские маски не защитят от попадания инфекций, поскольку они пропускают воздух. Некоторые инфекции могут проникать под маску и размножаться во влажной среде из-за дыхания. К слову, когда многие люди начинают болеть гриппом или простудой, то некоторые здоровые люди убеждены, что ношение хирургических масок может уберечь их от инфекций. Однако Ульяна Супрун опровергает эту информацию.
Приближается сезон гриппа и простуд, а это значит, что необходимо позаботиться о средствах лечения и профилактики. Инфекцию можно подхватить в совершенно привычных местах – транспорте, офисе, университете и тому подобное. Чтобы не подхватить инфекцию в транспорте, необходимо соблюдать следующие советы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Даже если остановка вблизи дома, не стоит надевать на мороз легкую курточку. Наиболее оптимально расстегнуть или снять куртку в транспорте.
Не ешьте и не пейте в транспорте. Это прямой путь бактерий в организм человека. Лучше перекусить дома или на работе.
Если есть возможность – садитесь и меньше прикасайтесь к ручкам. Все потому, что на их поверхности накапливается огромное количество бактерий и вирусов. Оплачивайте проезд электронной карточкой или с помощью QR-кода. Не притрагивайтесь к лицу, пока не помоете руки.
Лучше пропустить заполненную маршрутку, дождаться следующей и опоздать. Или же выберите просторный трамвай или троллейбус. Чем меньше вы контактируете с людьми, тем меньше шанс подхватить инфекцию.
Читайте также: Стоматологи составили рейтинг продуктов, укрепляющих зубы
Медицинские маски не защитят от попадания инфекций, поскольку они пропускают воздух. Некоторые инфекции могут проникать под маску и размножаться во влажной среде из-за дыхания. К слову, когда многие люди начинают болеть гриппом или простудой, то некоторые здоровые люди убеждены, что ношение хирургических масок может уберечь их от инфекций. Однако Ульяна Супрун опровергает эту информацию.
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