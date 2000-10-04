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Врачи объяснили, как не заразиться в транспорте

Врачи объяснили, как не заразиться в транспорте

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Эти заболевания можно "подцепить" в общественном транспорте Оказывается, проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае и метро может вылиться в серьезную проблему со здоровьем.