Раздел: Медицина
Диетологи назвали необычные причины набора лишнего веса
Об этих факторах не знает большинство людей.
Вы следите за своим питанием, не едите после шести, но всё равно набираете вес? Узнайте 4 причины своего неуспеха, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Первая причина - пассивное курение
Журнал The American Journal of Physiology недавно опубликовал статью о влиянии пассивного курения на человека. Конечно, мы и раньше знали, что в нём нет ничего хорошего. Но теперь этому есть ещё и научные доказательства: в табачном дыме присутствуют вещества, которые нарушают нормальную работу клеток и не позволяют организму бороться с жировыми накоплениями. Получается, что если у вас есть желание сбросить вес, вам надо как можно меньше находиться рядом с курильщиками.
Вторая причина - работа в вечернюю или ночную смену
Зачастую люди, которые работают не в дневную смену (условно говоря, когда всё кипит), тратят меньше энергии. Ну и потом, биологические часы не обманешь - ночью всё же мы должны спать.
Третья причина - антибиотики
Это выяснили исследователи из Нью-Йоркского университета. Они изучали влияние антибиотиков на организм человека, а точнее - долгосрочными последствиями их приёма. Представьте себе, некоторые учёные действительно считают, что рост уровня ожирения, особенно у детей, может происходит и из-за антибиотиков. Они уничтожают все бактерии, даже те, что помогают нам преобразовывать пищу в энергию.
Четвёртая причина находится внутри нас
Дело в том, что здоровая пищеварительная система полна микроорганизмов и бактерий, которые не только переваривают пищу, но и помогают нам бороться с болезнями, вырабатывают витамины, регулируют обмен веществ и даже влияют на настроение.
Читайте также: Сахарозаменители признали опасными для здоровья
Если у вас по какой-то причине уровень этих витаминов снижен (из-за стресса, приёма антибиотиков и неправильного питания), это изменит ваш вес далеко не в лучшую сторону, даже если вы не вылезаете из спортзала. Иногда, кстати, из него довольно полезно бывает вылезти. Правда, ненадолго.
Вы следите за своим питанием, не едите после шести, но всё равно набираете вес? Узнайте 4 причины своего неуспеха, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Первая причина - пассивное курение
Журнал The American Journal of Physiology недавно опубликовал статью о влиянии пассивного курения на человека. Конечно, мы и раньше знали, что в нём нет ничего хорошего. Но теперь этому есть ещё и научные доказательства: в табачном дыме присутствуют вещества, которые нарушают нормальную работу клеток и не позволяют организму бороться с жировыми накоплениями. Получается, что если у вас есть желание сбросить вес, вам надо как можно меньше находиться рядом с курильщиками.
Вторая причина - работа в вечернюю или ночную смену
Зачастую люди, которые работают не в дневную смену (условно говоря, когда всё кипит), тратят меньше энергии. Ну и потом, биологические часы не обманешь - ночью всё же мы должны спать.
Третья причина - антибиотики
Это выяснили исследователи из Нью-Йоркского университета. Они изучали влияние антибиотиков на организм человека, а точнее - долгосрочными последствиями их приёма. Представьте себе, некоторые учёные действительно считают, что рост уровня ожирения, особенно у детей, может происходит и из-за антибиотиков. Они уничтожают все бактерии, даже те, что помогают нам преобразовывать пищу в энергию.
Четвёртая причина находится внутри нас
Дело в том, что здоровая пищеварительная система полна микроорганизмов и бактерий, которые не только переваривают пищу, но и помогают нам бороться с болезнями, вырабатывают витамины, регулируют обмен веществ и даже влияют на настроение.
Читайте также: Сахарозаменители признали опасными для здоровья
Если у вас по какой-то причине уровень этих витаминов снижен (из-за стресса, приёма антибиотиков и неправильного питания), это изменит ваш вес далеко не в лучшую сторону, даже если вы не вылезаете из спортзала. Иногда, кстати, из него довольно полезно бывает вылезти. Правда, ненадолго.
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