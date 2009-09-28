Врачи назвали фрукт, который может защитить от рака груди

Ученые открыли спасительную пользу яблок.



Всем известно, что яблоки источник полезных витаминов, а также железа, но недавно ученые из Висконсинского университета пришли к выводу, что их кожура способна «убивать» раковые клетки.



Об этом пишет



Благодаря наличию в кожуре антиоксидантов, яблоки положительно действуют на рак простаты и на онкологические заболевания груди.



При контакте кожуры яблок сорта Гала и онкологических клеток, возрастает содержание марпина (белок, который замедляет прогрессирование болезни).



Отметим, Гала - это искусственно созданный сорт. Для него скрестили два сорта яблок Киддс Орандж Ред и Голден Делишес.



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Чем еще полезны яблоки



В яблоках содержатся: витамины В, С, Е, РР, калий, кальций, магний, йод, марганец и пектин, а также никотиновая кислота и пиридоксин. Яблоки одни из самых легко усваивающихся источников железа. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Всем известно, что яблоки источник полезных витаминов, а также железа, но недавно ученые из Висконсинского университета пришли к выводу, что их кожура способна «убивать» раковые клетки.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народная правда Благодаря наличию в кожуре антиоксидантов, яблоки положительно действуют на рак простаты и на онкологические заболевания груди.При контакте кожуры яблок сорта Гала и онкологических клеток, возрастает содержание марпина (белок, который замедляет прогрессирование болезни).Отметим, Гала - это искусственно созданный сорт. Для него скрестили два сорта яблок Киддс Орандж Ред и Голден Делишес.В яблоках содержатся: витамины В, С, Е, РР, калий, кальций, магний, йод, марганец и пектин, а также никотиновая кислота и пиридоксин. Яблоки одни из самых легко усваивающихся источников железа.





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