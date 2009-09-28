» » Названы привычные продукты, "убивающие" кишечник
Раздел: Медицина  
0

Названы привычные продукты, "убивающие" кишечник

Названы привычные продукты, "убивающие" кишечникТоп-5 опасных продуктов, которые вредят кишечнику.

Исследования показали, что на самом деле наше тело больше состоит из бактерий, чем из клеток. То есть мы больше бактерия, чем человек! И в совокупности все эти триллионы бактерий называются «микробиом».

Большинство этих бактерий живут в нашем кишечнике - их иногда называют «микробиота кишечника», - и они играют массу ролей в нашем здоровье вообще, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Так, к кишечнику больше не относятся как к органу, единственная зона ответственности которого - процесс пищеварения. Его также рассматривают как главное действующее лицо в ходе регуляции воспалений и иммунитета.

У разных людей здоровый кишечник состоит из разных последовательностей бактерий - и от этого разнообразия зависит их здоровье.

Диетолог из Австралии Эмма Тейлор назвала 5 особо опасных продуктов, которые следует избегать, чтобы не навредить пищеварительному тракту и кишечнику. В список вошли некоторые виды овощей.

Эмма Тейлор утверждает, что даже еда, которая кажется полезной для здоровья, может иметь неблагоприятные последствия - особенно продукты, которые содержат высокий уровень лектинов.

В первую очередь это помидоры. Благодаря большому количеству семян, помидоры содержат много лектинов, которые могут вызывать проблемы с пищеварением.

Следующим из наиболее опасных продуктов, содержащих лектин, является и картофель.

Читайте также: Названы самые неожиданные продукты, убивающие наши зубы

Арахис и кешью также содержат большое количество лектинов, которые могут проходить через кишечную оболочку и в кровоток. Наличие большого количества лектинов в крови может привести к увеличению роста канцерогенов, также известных как раковые клетки. По этой же причине диетолог не рекомендует употреблять кукурузу и красную фасоль.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукты, вред для кишечника

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:46 » Автор: Ирина Шевченко
     497
     0

Похожие новости по теме

Названы популярные продукты, Названы популярные продукты, "убивающие" сердце

Пять самых опасных продуктов для сердца и сосудов.

Названы продукты, которые спасут от депрессии Названы продукты, которые спасут от депрессии

Продукты питания с высоким содержанием пищевых волокон уменьшают уровень стресса в организме

Диетологи подсказали, какие продукты полезны для кишечника Диетологи подсказали, какие продукты полезны для кишечника

Эксперты подсказали, какими продуктами обогатить рацион питания, чтобы быть стройным, здоровым, бодрым и в хорошем настроении.

Названы самые полезные продукты для здоровья кишечника Названы самые полезные продукты для здоровья кишечника

ТОП-7 доступных продуктов для улучшения пищеварения.

Названы самые вредные продукты для желудка Названы самые вредные продукты для желудка

Топ-10 худших продуктов для вашего пищеварения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх