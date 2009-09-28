Раздел: Медицина
Названы привычные продукты, "убивающие" кишечник
Топ-5 опасных продуктов, которые вредят кишечнику.
Исследования показали, что на самом деле наше тело больше состоит из бактерий, чем из клеток. То есть мы больше бактерия, чем человек! И в совокупности все эти триллионы бактерий называются «микробиом».
Большинство этих бактерий живут в нашем кишечнике - их иногда называют «микробиота кишечника», - и они играют массу ролей в нашем здоровье вообще, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Так, к кишечнику больше не относятся как к органу, единственная зона ответственности которого - процесс пищеварения. Его также рассматривают как главное действующее лицо в ходе регуляции воспалений и иммунитета.
У разных людей здоровый кишечник состоит из разных последовательностей бактерий - и от этого разнообразия зависит их здоровье.
Диетолог из Австралии Эмма Тейлор назвала 5 особо опасных продуктов, которые следует избегать, чтобы не навредить пищеварительному тракту и кишечнику. В список вошли некоторые виды овощей.
Эмма Тейлор утверждает, что даже еда, которая кажется полезной для здоровья, может иметь неблагоприятные последствия - особенно продукты, которые содержат высокий уровень лектинов.
В первую очередь это помидоры. Благодаря большому количеству семян, помидоры содержат много лектинов, которые могут вызывать проблемы с пищеварением.
Следующим из наиболее опасных продуктов, содержащих лектин, является и картофель.
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Арахис и кешью также содержат большое количество лектинов, которые могут проходить через кишечную оболочку и в кровоток. Наличие большого количества лектинов в крови может привести к увеличению роста канцерогенов, также известных как раковые клетки. По этой же причине диетолог не рекомендует употреблять кукурузу и красную фасоль.
Исследования показали, что на самом деле наше тело больше состоит из бактерий, чем из клеток. То есть мы больше бактерия, чем человек! И в совокупности все эти триллионы бактерий называются «микробиом».
Большинство этих бактерий живут в нашем кишечнике - их иногда называют «микробиота кишечника», - и они играют массу ролей в нашем здоровье вообще, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Так, к кишечнику больше не относятся как к органу, единственная зона ответственности которого - процесс пищеварения. Его также рассматривают как главное действующее лицо в ходе регуляции воспалений и иммунитета.
У разных людей здоровый кишечник состоит из разных последовательностей бактерий - и от этого разнообразия зависит их здоровье.
Диетолог из Австралии Эмма Тейлор назвала 5 особо опасных продуктов, которые следует избегать, чтобы не навредить пищеварительному тракту и кишечнику. В список вошли некоторые виды овощей.
Эмма Тейлор утверждает, что даже еда, которая кажется полезной для здоровья, может иметь неблагоприятные последствия - особенно продукты, которые содержат высокий уровень лектинов.
В первую очередь это помидоры. Благодаря большому количеству семян, помидоры содержат много лектинов, которые могут вызывать проблемы с пищеварением.
Следующим из наиболее опасных продуктов, содержащих лектин, является и картофель.
Читайте также: Названы самые неожиданные продукты, убивающие наши зубы
Арахис и кешью также содержат большое количество лектинов, которые могут проходить через кишечную оболочку и в кровоток. Наличие большого количества лектинов в крови может привести к увеличению роста канцерогенов, также известных как раковые клетки. По этой же причине диетолог не рекомендует употреблять кукурузу и красную фасоль.
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