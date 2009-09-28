Раздел: Медицина
Названы продукты, которые могут вызвать головную боль
Замороженные продукты приводят к спазмам сосудов, что влечет за собой приступы головной боли.
Головная боль может появиться не только от усталости, стресса и прочих горестей жизни, но и от питания.
Какие продукты влияют на твое самочувствие, вызывая приступы мигрени, пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.
Горячительные напитки
Алкоголь - один из главный провокатор возникновения головной боли. Спиртные напитки обезвоживают наш организм. Недостаток жидкости препятствует полноценному функционированию различных органов и систем тела человека, в том числе, это относится к сосудам головного мозга. Не зависимо от того, какой вид алкоголя ты выбираешь, негативный эффект будет одинаковым, разве что в разных масштабах.
Страсть сладкоежек
Ученые утверждают, что шоколад способен поднять настроение и при этом спровоцировать возникновение головной боли. Если приступы мигрени у тебя случаются часто, задумайся, много ли ты ешь шоколада? В продукте содержится кофеин и ряд элементов, которые могут вызвать головную боль. Попробуй на время ограничить потребление сладкого лакомства и посмотри на результат.
Переработанное мясо
Во многих мясных изделиях само мясо сложно отыскать. «Заботливый» производитель наполняет продукты различными химическими веществами, консервантами, среди которых есть нитраты, да еще и в большом количестве. Мясные копчености и солености, сосиски и сардельки, хот-доги и гамбургеры - во всех этих продуктах нитратная доза обычно превышает дозволенную норму. Опасное вещество пагубно сказывается на сосудах головного мозга, попросту сужая их. Как результат, у любителя мясных «деликатесов» часто болит голова.
Продукт гурмана
Такой аристократичный продукт, как сыр, может спровоцировать возникновение мигрени. При чем проблем возникает в большей степени с дорогими сортами сыра. Дело в том, что в продукте содержится вещество - тирамин, возбудитель мигрени. Некоторые сыры специально старят, чтобы создать определенный вкус. В таком процессе как раз и появляется возбудитель головной боли. Будь осторожна при потреблении пармезана, голубого сыра и даже феты.
Холодная пища
Охлажденные и замороженные продукты приводят к спазмам сосудов, что влечет за собой приступы головной боли. Для всех любителей мороженного это настоящая трагедия. Тем более, что боль становится более выраженной, если человек съедает холодный продукт в тот момент, когда его тело находится в разгоряченном состоянии.
Читайте также: Медики объяснили, что может вызвать утреннюю головную боль
Продукты питания влияют на возникновение головной боли, это доказанный учеными факт. Но нельзя забывать о том, что непрекращающаяся мигрень может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Поэтом консультация у специалиста и обследование не будут лишними.
Головная боль может появиться не только от усталости, стресса и прочих горестей жизни, но и от питания.
Какие продукты влияют на твое самочувствие, вызывая приступы мигрени, пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.
Горячительные напитки
Алкоголь - один из главный провокатор возникновения головной боли. Спиртные напитки обезвоживают наш организм. Недостаток жидкости препятствует полноценному функционированию различных органов и систем тела человека, в том числе, это относится к сосудам головного мозга. Не зависимо от того, какой вид алкоголя ты выбираешь, негативный эффект будет одинаковым, разве что в разных масштабах.
Страсть сладкоежек
Ученые утверждают, что шоколад способен поднять настроение и при этом спровоцировать возникновение головной боли. Если приступы мигрени у тебя случаются часто, задумайся, много ли ты ешь шоколада? В продукте содержится кофеин и ряд элементов, которые могут вызвать головную боль. Попробуй на время ограничить потребление сладкого лакомства и посмотри на результат.
Переработанное мясо
Во многих мясных изделиях само мясо сложно отыскать. «Заботливый» производитель наполняет продукты различными химическими веществами, консервантами, среди которых есть нитраты, да еще и в большом количестве. Мясные копчености и солености, сосиски и сардельки, хот-доги и гамбургеры - во всех этих продуктах нитратная доза обычно превышает дозволенную норму. Опасное вещество пагубно сказывается на сосудах головного мозга, попросту сужая их. Как результат, у любителя мясных «деликатесов» часто болит голова.
Продукт гурмана
Такой аристократичный продукт, как сыр, может спровоцировать возникновение мигрени. При чем проблем возникает в большей степени с дорогими сортами сыра. Дело в том, что в продукте содержится вещество - тирамин, возбудитель мигрени. Некоторые сыры специально старят, чтобы создать определенный вкус. В таком процессе как раз и появляется возбудитель головной боли. Будь осторожна при потреблении пармезана, голубого сыра и даже феты.
Холодная пища
Охлажденные и замороженные продукты приводят к спазмам сосудов, что влечет за собой приступы головной боли. Для всех любителей мороженного это настоящая трагедия. Тем более, что боль становится более выраженной, если человек съедает холодный продукт в тот момент, когда его тело находится в разгоряченном состоянии.
Читайте также: Медики объяснили, что может вызвать утреннюю головную боль
Продукты питания влияют на возникновение головной боли, это доказанный учеными факт. Но нельзя забывать о том, что непрекращающаяся мигрень может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Поэтом консультация у специалиста и обследование не будут лишними.
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