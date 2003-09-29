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Раздел: Медицина  
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В Украине запретили популярное лекарство от насморка

В Украине запретили популярное лекарство от насморкаЗапрещен спрей для носа.
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками 3 октября установила постоянный запрет на все серии назального спрея.

Об этом информирует пресс-служба ведомства, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Запрет введен на спрей назальный по 20 мл "ИРС 19", изготовленный "Майлан Лабораториз САС", Франция, расфасованный и упакованный "ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" в России, из-за маркировки на русском языке, что противоречит Закону Украины "О лекарственных средствах".

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Этот спрей используют для профилактики и лечения у взрослых и детей (от 2 лет) острых и хронических инфекционных заболеваний ЛОР-органов и верхних дыхательных путей (острых и хронических ринитов, трахеитов, хронических бронхитов, воспаления аденоидов, синуситов, фарингитов, ларингитов, отитов, тонзиллитов, бронхиальной астмы), осложнений гриппа и других вирусных респираторных инфекций, а также в перед- и послеоперационный период для профилактики инфекционных осложнений после хирургических вмешательств на ЛОР-органах.
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 Теги: лекарство от насморка, запрет

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Сегодня, 14:31 » Автор: Ирина Шевченко
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