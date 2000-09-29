Раздел: Медицина
Названы продукты, которые могут спровоцировать рак молочной железы
Сосиски и колбаса вызывают рак груди.
Употребление колбасы и сосисок увеличивает риск женщин столкнуться с раком груди. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.
Если в диете женщины превалируют такие продукты питания, как колбаса, сосиски, салями, ветчина, бургеры и хот доги, то это увеличивает риск столкнуться с раком груди. Переработанное красное мясо уже давно связано с увеличением опасности опухолей поджелудочной железы, простаты и кишечника. И вот впервые исследование показало связь переработанного красного мяса с раком груди. Установлено, что активно употребляющие это мясо женщины на 9% чаще сталкиваются с опасной болезнью. Таковы результаты метаанализа 28 ранее проведенных исследований.
При этом непереработанное красное мясо в виде говядины, баранины, свинины, козлятины и других его разновидностей не увеличивало риск рака груди. Всемирный фонд исследования рака рекомендует в целом ограничивать употребление красного мяса, а врачи часто советуют людям, которые не могут обходиться без этих мясных продуктов, ограничить их поглощение 70 г в день, что является эквивалентом одной сосиски или половинки бургера. Максимальное содержание красного переработанного мяса отмечается в рационе американцев, хотя в последние годы этот показатель начал сокращаться. Однако всё равно большинство жителей страны поглощает больше рекомендованных 70 г.
Новое исследование гарвардских ученых может стать для женщин еще одной причиной не слишком активно налегать на мясо. Хотя повышение риска рака груди на 9% является не очень значительным, эту цифру всё-таки следует признать существенной.
Читайте также: Названы лучшие продукты для профилактики рака молочной железы
Напоминаем, что переработанным называется мясо, которое солили, коптили, жарили на гриле, обрабатывали другим способом для изготовления сосисок, колбасы, бекона, ветчины и разного рода консервированных продуктов.
Употребление колбасы и сосисок увеличивает риск женщин столкнуться с раком груди. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.
Если в диете женщины превалируют такие продукты питания, как колбаса, сосиски, салями, ветчина, бургеры и хот доги, то это увеличивает риск столкнуться с раком груди. Переработанное красное мясо уже давно связано с увеличением опасности опухолей поджелудочной железы, простаты и кишечника. И вот впервые исследование показало связь переработанного красного мяса с раком груди. Установлено, что активно употребляющие это мясо женщины на 9% чаще сталкиваются с опасной болезнью. Таковы результаты метаанализа 28 ранее проведенных исследований.
При этом непереработанное красное мясо в виде говядины, баранины, свинины, козлятины и других его разновидностей не увеличивало риск рака груди. Всемирный фонд исследования рака рекомендует в целом ограничивать употребление красного мяса, а врачи часто советуют людям, которые не могут обходиться без этих мясных продуктов, ограничить их поглощение 70 г в день, что является эквивалентом одной сосиски или половинки бургера. Максимальное содержание красного переработанного мяса отмечается в рационе американцев, хотя в последние годы этот показатель начал сокращаться. Однако всё равно большинство жителей страны поглощает больше рекомендованных 70 г.
Новое исследование гарвардских ученых может стать для женщин еще одной причиной не слишком активно налегать на мясо. Хотя повышение риска рака груди на 9% является не очень значительным, эту цифру всё-таки следует признать существенной.
Читайте также: Названы лучшие продукты для профилактики рака молочной железы
Напоминаем, что переработанным называется мясо, которое солили, коптили, жарили на гриле, обрабатывали другим способом для изготовления сосисок, колбасы, бекона, ветчины и разного рода консервированных продуктов.
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