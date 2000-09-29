Раздел: Медицина
Врачи назвали привычку, которая может спровоцировать рак
Электронные сигареты опасны для здоровья.
При использовании электронных сигарет значительная часть химических соединений, вызывающих рак, осаждается в легких курильщика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
К такому выводу пришли ученые из Университета Невады (США). Они провели эксперимент и проанализировали концентрацию в организме людей до и после использования электронных сигарет альдегидов, опасных токсинов, часть из которых вызывает онкологические заболевания
Специалисты сравнили уровень токсинов в дыме от электронной сигареты и в выдыхаемом в процессе курения воздухе.
Ученым удалось установить, что средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе в десять с половиной раз выше после сеанса курения электронных сигарет, чем до него.
Также выяснилось, что концентрация таких опасных веществ, как формальдегид, в выдыхаемом воздухе в сотни раз ниже, чем в дыме электронной сигареты, что свидетельствует об осаждении значительного количества этого вещества в организме человека.
Читайте также: Медики назвали привычку, "убивающую" печень
Исследователи заключили, что эксперимент продемонстрировал потенциальный вред электронных сигарет из-за альдегидов в их дыме.
При использовании электронных сигарет значительная часть химических соединений, вызывающих рак, осаждается в легких курильщика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
К такому выводу пришли ученые из Университета Невады (США). Они провели эксперимент и проанализировали концентрацию в организме людей до и после использования электронных сигарет альдегидов, опасных токсинов, часть из которых вызывает онкологические заболевания
Специалисты сравнили уровень токсинов в дыме от электронной сигареты и в выдыхаемом в процессе курения воздухе.
Ученым удалось установить, что средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе в десять с половиной раз выше после сеанса курения электронных сигарет, чем до него.
Также выяснилось, что концентрация таких опасных веществ, как формальдегид, в выдыхаемом воздухе в сотни раз ниже, чем в дыме электронной сигареты, что свидетельствует об осаждении значительного количества этого вещества в организме человека.
Читайте также: Медики назвали привычку, "убивающую" печень
Исследователи заключили, что эксперимент продемонстрировал потенциальный вред электронных сигарет из-за альдегидов в их дыме.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1440
0
Также советуем посмотреть
- Октябрь: будет ли доллар по 30
- В Киеве отыскали чемпиона «героев парковки»
- Электроголодание в России
- Оговорка по Фрейду: Путин насмешил рассуждениями о проституции
- Нарушение языкового закона предусматривает срок до трех лет
- Вид снизу: заплыв грациозного корги стал хитом YouTube
- На Донбассе отключили водоснабжение десяти населенных пунктов
- Суверенітет над майбутнім
- Дающий интервью грустный кот стал звездой мемов
- НАБУ і прокурори: партнери чи вороги
- Жительница Донецка получила 12 лет тюрьмы за убийство полковника СБУ
- В Сети отыскали «пузатого» двойника Трампа
- Ті, хто домовляються з Путіним, отримають кров і розруху
- Україна і світ: головні події
- Минутка доброты: пропавшая такса вернулась домой спустя пять лет
- Польская газета опубликовала интервью с главарем боевиков
- Вибори на окупованих територіях засудили всі країни без винятку
- Украина имеет все шансы перегнать Словакию по туризму
- Соцсети высмеяли трейлер нового фильма «Л/ДНР»
- Экс-комбата Харьков-1 задержали на взятке
- Последний фронт Владимира Путина
- Дискриминация авокадо: рекламу кофейни запретили по смешной причине
- В здании КГГА облили зеленкой депутата
- Сеть озадачила новая забавная головоломка
- Цивилизованный мир стал на сторону Украины
- Сеть в восторге от хирурга, прооперировавшего плюшевого мишку
- Майдан для них – опасное недоразумение
- Путин насмешил фоткой с «коротким» чиновником
- Коломойский до сих пор вредит Украине
- Сутки на Донбассе прошли без потерь в ВСУ
Оставьте свой комментарий