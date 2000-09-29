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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали привычку, которая может спровоцировать рак

Врачи назвали привычку, которая может спровоцировать ракЭлектронные сигареты опасны для здоровья.

При использовании электронных сигарет значительная часть химических соединений, вызывающих рак, осаждается в легких курильщика.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

К такому выводу пришли ученые из Университета Невады (США). Они провели эксперимент и проанализировали концентрацию в организме людей до и после использования электронных сигарет альдегидов, опасных токсинов, часть из которых вызывает онкологические заболевания

Специалисты сравнили уровень токсинов в дыме от электронной сигареты и в выдыхаемом в процессе курения воздухе.

Ученым удалось установить, что средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе в десять с половиной раз выше после сеанса курения электронных сигарет, чем до него.

Также выяснилось, что концентрация таких опасных веществ, как формальдегид, в выдыхаемом воздухе в сотни раз ниже, чем в дыме электронной сигареты, что свидетельствует об осаждении значительного количества этого вещества в организме человека.

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Исследователи заключили, что эксперимент продемонстрировал потенциальный вред электронных сигарет из-за альдегидов в их дыме.
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 Теги: электронные сигареты, рак легких

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Сегодня, 17:40 » Автор: Ирина Шевченко
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