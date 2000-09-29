Раздел: Медицина
Врачи назвали лакомство, которое необходимо есть каждый день
Медики назвали продукт, который подарит долголетие.
Диетолог Роб Хобсон уверен: в обычном шоколаде скрывается универсальное средство, дарящее долголетие.
И употреблять его стоит каждый день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Секрет в какао, которое способно стабилизировать выработку дофамина. Это соединение также известно, как гормон удовольствия. В целом эффект какао можно сравнить с самыми продвинутыми витаминными комплексами.
Какао - источник минералов и других необходимых для организма веществ, включая магний, который помогает сохранять здоровье костей и способствует мышечному расслаблению. Также шоколад с высоким содержанием какао может стать неплохим источником железа. А оно связано с выработкой эритроцитов.
Читайте также: Врачи назвали овощ, который необходимо есть каждый день
В свою очередь, цинк, являющийся важным компонентом какао, способствует обновлению клеток. Еще шоколад может повышать уровень фенилэтиламина. Это химическое вещество - начальное соединение для некоторых природных нейромедиаторов. При оптимальной концентрации фенилэтиламина дольше сохраняется молодость мозга, когнитивные способности человека.
Диетолог Роб Хобсон уверен: в обычном шоколаде скрывается универсальное средство, дарящее долголетие.
И употреблять его стоит каждый день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Секрет в какао, которое способно стабилизировать выработку дофамина. Это соединение также известно, как гормон удовольствия. В целом эффект какао можно сравнить с самыми продвинутыми витаминными комплексами.
Какао - источник минералов и других необходимых для организма веществ, включая магний, который помогает сохранять здоровье костей и способствует мышечному расслаблению. Также шоколад с высоким содержанием какао может стать неплохим источником железа. А оно связано с выработкой эритроцитов.
Читайте также: Врачи назвали овощ, который необходимо есть каждый день
В свою очередь, цинк, являющийся важным компонентом какао, способствует обновлению клеток. Еще шоколад может повышать уровень фенилэтиламина. Это химическое вещество - начальное соединение для некоторых природных нейромедиаторов. При оптимальной концентрации фенилэтиламина дольше сохраняется молодость мозга, когнитивные способности человека.
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