Врачи назвали лакомство, которое необходимо есть каждый день

Медики назвали продукт, который подарит долголетие.



Диетолог Роб Хобсон уверен: в обычном шоколаде скрывается универсальное средство, дарящее долголетие.



И употреблять его стоит каждый день, пишет



Секрет в какао, которое способно стабилизировать выработку дофамина. Это соединение также известно, как гормон удовольствия. В целом эффект какао можно сравнить с самыми продвинутыми витаминными комплексами.



Какао - источник минералов и других необходимых для организма веществ, включая магний, который помогает сохранять здоровье костей и способствует мышечному расслаблению. Также шоколад с высоким содержанием какао может стать неплохим источником железа. А оно связано с выработкой эритроцитов.



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В свою очередь, цинк, являющийся важным компонентом какао, способствует обновлению клеток. Еще шоколад может повышать уровень фенилэтиламина. Это химическое вещество - начальное соединение для некоторых природных нейромедиаторов. При оптимальной концентрации фенилэтиламина дольше сохраняется молодость мозга, когнитивные способности человека. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Диетолог Роб Хобсон уверен: в обычном шоколаде скрывается универсальное средство, дарящее долголетие.И употреблять его стоит каждый день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Секрет в какао, которое способно стабилизировать выработку дофамина. Это соединение также известно, как гормон удовольствия. В целом эффект какао можно сравнить с самыми продвинутыми витаминными комплексами.Какао - источник минералов и других необходимых для организма веществ, включая магний, который помогает сохранять здоровье костей и способствует мышечному расслаблению. Также шоколад с высоким содержанием какао может стать неплохим источником железа. А оно связано с выработкой эритроцитов.В свою очередь, цинк, являющийся важным компонентом какао, способствует обновлению клеток. Еще шоколад может повышать уровень фенилэтиламина. Это химическое вещество - начальное соединение для некоторых природных нейромедиаторов. При оптимальной концентрации фенилэтиламина дольше сохраняется молодость мозга, когнитивные способности человека.





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