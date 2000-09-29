» » Врачи назвали лакомство, которое необходимо есть каждый день
Раздел: Медицина  
0

Врачи назвали лакомство, которое необходимо есть каждый день

Врачи назвали лакомство, которое необходимо есть каждый деньМедики назвали продукт, который подарит долголетие.

Диетолог Роб Хобсон уверен: в обычном шоколаде скрывается универсальное средство, дарящее долголетие.

И употреблять его стоит каждый день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Секрет в какао, которое способно стабилизировать выработку дофамина. Это соединение также известно, как гормон удовольствия. В целом эффект какао можно сравнить с самыми продвинутыми витаминными комплексами.

Какао - источник минералов и других необходимых для организма веществ, включая магний, который помогает сохранять здоровье костей и способствует мышечному расслаблению. Также шоколад с высоким содержанием какао может стать неплохим источником железа. А оно связано с выработкой эритроцитов.

Читайте также: Врачи назвали овощ, который необходимо есть каждый день

В свою очередь, цинк, являющийся важным компонентом какао, способствует обновлению клеток. Еще шоколад может повышать уровень фенилэтиламина. Это химическое вещество - начальное соединение для некоторых природных нейромедиаторов. При оптимальной концентрации фенилэтиламина дольше сохраняется молодость мозга, когнитивные способности человека.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: шоколад, долголетие

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:01 » Автор: Ирина Шевченко
     13
     0

Похожие новости по теме

Врачи назвали овощ, который необходимо есть каждый день Врачи назвали овощ, который необходимо есть каждый день

Назван овощ, который снижает уровень холестерина.

Врачи назвали сладость, которую необходимо есть каждый день Врачи назвали сладость, которую необходимо есть каждый день

Медики утверждают, что шоколад полезнее фруктов.

Дожить до ста: назван продукт, замедляющий процессы старения Дожить до ста: назван продукт, замедляющий процессы старения

Вкусно и полезно.

Врачи назвали сладость, которую необходимо есть каждый день Врачи назвали сладость, которую необходимо есть каждый день

Названа лучшая сладость для продления молодости.

"Пища богов": главные причины есть шоколад каждый день

Шоколад это не только удовольствие, но и польза.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх