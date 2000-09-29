Раздел: Медицина
Названа новая опасность заменителей сахара
Исследователи оценили влияние искусственных подсластителей.
Ученые Университета имени Бен-Гуриона пришли к выводу, что сахарозаменители вредны для микрофлоры кишечника.
Об этом сообщает издание Science Alert, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В ходе эксперимента исследователи оценили влияние искусственных подсластителей (в том числе аспартама, сукралозы, неотама, адвантама, ацесульфама и сахарина) на различные штаммы генетически модифицированных кишечных палочек (Escherichia coli), способных к биолюминесценции. При контакте с токсичными веществами происходит усиление или ослабление светового сигнала. Результаты показали, что сахарозаменители препятствовали росту и размножению микроорганизмов.
Ингибирование биолюминесценции происходило при воздействии сукралозы в таких концентрациях, как 1 миллиграмм на миллилитр (мг/мл) для штамма TV1061, 50 мг/мл (для DPD2544) и 100 мг/мл (для DPD2794). Неотам также подавлял испускание света в DPD2544 при 2 мг/мл. Индукция биолюминесценции наблюдалась в случае воздействия сахарина на TV1061 (5 мг/мл) и DPD2794 (та же концентрация). Аспартам вызывал испускание света у DPD2794, а ацесульам - у DPD2794 при концентрации 4 и 10 мг/мл, соответственно.
Читайте также: Ученые рассказали о вреде заменителей сахара
По мнению ученых, употребление в день пары чашек кофе и других напитков с искусственными подсластителями может оказать вредное воздействие на кишечные бактерии. Хотя исследователи утверждают, что не доказан токсический эффект на людей, изменения в микрофлоре могут отрицательно сказаться на здоровье человека.
Ученые Университета имени Бен-Гуриона пришли к выводу, что сахарозаменители вредны для микрофлоры кишечника.
Об этом сообщает издание Science Alert, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В ходе эксперимента исследователи оценили влияние искусственных подсластителей (в том числе аспартама, сукралозы, неотама, адвантама, ацесульфама и сахарина) на различные штаммы генетически модифицированных кишечных палочек (Escherichia coli), способных к биолюминесценции. При контакте с токсичными веществами происходит усиление или ослабление светового сигнала. Результаты показали, что сахарозаменители препятствовали росту и размножению микроорганизмов.
Ингибирование биолюминесценции происходило при воздействии сукралозы в таких концентрациях, как 1 миллиграмм на миллилитр (мг/мл) для штамма TV1061, 50 мг/мл (для DPD2544) и 100 мг/мл (для DPD2794). Неотам также подавлял испускание света в DPD2544 при 2 мг/мл. Индукция биолюминесценции наблюдалась в случае воздействия сахарина на TV1061 (5 мг/мл) и DPD2794 (та же концентрация). Аспартам вызывал испускание света у DPD2794, а ацесульам - у DPD2794 при концентрации 4 и 10 мг/мл, соответственно.
Читайте также: Ученые рассказали о вреде заменителей сахара
По мнению ученых, употребление в день пары чашек кофе и других напитков с искусственными подсластителями может оказать вредное воздействие на кишечные бактерии. Хотя исследователи утверждают, что не доказан токсический эффект на людей, изменения в микрофлоре могут отрицательно сказаться на здоровье человека.
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