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Раздел: Медицина  
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Названа новая опасность заменителей сахара

Названа новая опасность заменителей сахараИсследователи оценили влияние искусственных подсластителей.

Ученые Университета имени Бен-Гуриона пришли к выводу, что сахарозаменители вредны для микрофлоры кишечника.

Об этом сообщает издание Science Alert, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

В ходе эксперимента исследователи оценили влияние искусственных подсластителей (в том числе аспартама, сукралозы, неотама, адвантама, ацесульфама и сахарина) на различные штаммы генетически модифицированных кишечных палочек (Escherichia coli), способных к биолюминесценции. При контакте с токсичными веществами происходит усиление или ослабление светового сигнала. Результаты показали, что сахарозаменители препятствовали росту и размножению микроорганизмов.

Ингибирование биолюминесценции происходило при воздействии сукралозы в таких концентрациях, как 1 миллиграмм на миллилитр (мг/мл) для штамма TV1061, 50 мг/мл (для DPD2544) и 100 мг/мл (для DPD2794). Неотам также подавлял испускание света в DPD2544 при 2 мг/мл. Индукция биолюминесценции наблюдалась в случае воздействия сахарина на TV1061 (5 мг/мл) и DPD2794 (та же концентрация). Аспартам вызывал испускание света у DPD2794, а ацесульам - у DPD2794 при концентрации 4 и 10 мг/мл, соответственно.

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По мнению ученых, употребление в день пары чашек кофе и других напитков с искусственными подсластителями может оказать вредное воздействие на кишечные бактерии. Хотя исследователи утверждают, что не доказан токсический эффект на людей, изменения в микрофлоре могут отрицательно сказаться на здоровье человека.
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 Теги: сахар, опасность

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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