Раздел: Медицина
Медики выяснили, к чему может привести отказ от молока
Отказ от молока может защитить от инсульта
Журнал Stroke опубликовал данные исследования ученых из Великобритании, выяснивших, что рацион питания оказывает существенное влияние на риск мозгового удара, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
В частности, исследователи заключили: увеличение в рационе питания количества свежей рыбы, орехов, фруктов, злаков и картофеля при одновременном снижении потребления молочных продуктов и мяса эффективно уменьшает риск возможного инсульта. В среднем такой риск сокращается в среднем на 17 процентов.
Авторами исследования была проанализирована медицинская информация о 23 232 человек возрастом от 40 до 77 лет, которая собиралась в течение 17 лет. Эти данные ученые соотнесли с особенностями питания испытуемых. Таким образом, выяснилось: рацион, который близок к средиземноморской диете обеспечивает организму защиту от кровоизлияния в мозг.
Средиземноморская диета отличается высоким уровнем потребления овощей, зерновых, оливкового масла и низким – молочных продуктов, мяса. Специалисты обнаружили, что особую пользу такое тип питания приносит женщинам. Согласно их данным, следование подобному режиму питания дает эффект 22% -ного снижения риска инсульта у женщин, тогда как у мужчин аналогичный риск снижается только на 6%.
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Исследование того, как этот тип питания действует на людей, которым уже были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания также выявило его преимущество для женщин – у них снижение риска инсульта составило 20%, у мужчин - 13%. Ученые пока не знают, что именно может объяснить такую разницу, но гипотетически связывают это с различием разных подтипов инсульта у представителей двух полов.
Журнал Stroke опубликовал данные исследования ученых из Великобритании, выяснивших, что рацион питания оказывает существенное влияние на риск мозгового удара, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
В частности, исследователи заключили: увеличение в рационе питания количества свежей рыбы, орехов, фруктов, злаков и картофеля при одновременном снижении потребления молочных продуктов и мяса эффективно уменьшает риск возможного инсульта. В среднем такой риск сокращается в среднем на 17 процентов.
Авторами исследования была проанализирована медицинская информация о 23 232 человек возрастом от 40 до 77 лет, которая собиралась в течение 17 лет. Эти данные ученые соотнесли с особенностями питания испытуемых. Таким образом, выяснилось: рацион, который близок к средиземноморской диете обеспечивает организму защиту от кровоизлияния в мозг.
Средиземноморская диета отличается высоким уровнем потребления овощей, зерновых, оливкового масла и низким – молочных продуктов, мяса. Специалисты обнаружили, что особую пользу такое тип питания приносит женщинам. Согласно их данным, следование подобному режиму питания дает эффект 22% -ного снижения риска инсульта у женщин, тогда как у мужчин аналогичный риск снижается только на 6%.
Читайте также: Ученые выяснили, к чему может привести невкусная еда
Исследование того, как этот тип питания действует на людей, которым уже были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания также выявило его преимущество для женщин – у них снижение риска инсульта составило 20%, у мужчин - 13%. Ученые пока не знают, что именно может объяснить такую разницу, но гипотетически связывают это с различием разных подтипов инсульта у представителей двух полов.
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