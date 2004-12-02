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Медики рассказали о губительном влиянии холода на организм

Медики рассказали о губительном влиянии холода на организм Холод опасен для сердца и кожи человека.

Украину накрывает волна холодного воздуха, потому что наступает зима. Эксперты рассказали о том, как экстремальный холод может повлиять на наше здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Начнем с наиболее очевидных последствий вроде обморожений. Они развиваются в тот момент, когда холодная температура повреждает части тела, чаще всего нос, уши, щёки, подбородок, пальцы рук и ног. После обморожения кожа может выглядеть белой или серой, она жесткая или восковая на ощупь.

Нередко после обморожений формируются пузыри на коже, а управлять ей становится проблематично. Обморожения требуют внимания врачей, особенно в том случае, если они приводят к омертвению тканей.

Немалую опасность для здоровья представляет гипотермия, при которой температура нашего тела падает ниже 35С. В результате, организм теряет больше тепла, чем он может производить, как если бы мы были погружены в ледяную воду. Гипотермия вызывает озноб, спутанность сознания, усталость, учащенное мочеиспускание. Если человеку не оказать срочную помощь, то последствия могут быть самыми тяжелыми, включая и смерть. Холодная погода также провоцирует вероятность инфарктов.

А всё из-за того, что в холод сердце работает с большей нагрузкой для того, чтобы согреть организм. Ритм сердцебиения учащается, артериальное давление вырастает, особенно опасно это для людей, которые уже страдают от нарушений сердечно-сосудистой системы.

А теперь перейдем к менее очевидным последствиям, к которым можно отнести сухость кожи и слизистых оболочек. Зимой бывает очень сухо, и эта температура буквально высасывает влагу из организма. Кроме того, в помещениях также становится сухо из-за действий отопительных приборов, Поэтому лучше использовать увлажнители воздуха. При суровых зимах у людей возникают проблемы с устойчивостью, из-за чего вырастает риск падений и переломов. Особенно опасно передвигаться в зимнее время пожилым людям, у которых переломы долго не заживают.

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Зима способствует малоподвижному образу жизни, так как в мороз особо не погуляешь. А это грозит ожирением, болезнями сердца и другими проблемами. Наконец, зимой человек чаще налегает на нездоровые продукты вроде разного рода тортиков и печений для того, чтобы согреться. И это тоже угрожает нашему весу.
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 Теги: холод, вред

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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