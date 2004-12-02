Раздел: Медицина
Доказано, что кофе помогает при болезни Паркинсона
Действие кофе обусловлено содержащимся в нем белком.
Ученые выяснили, что кофе может помочь в борьбе с серьезным заболеванием.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В ходе экспериментов было установлено, что подопытные мыши, страдающие болезнью Паркинсона, легсе справлялись с этой болезнью, когда получали небольшие дозы кофеина. Такое действие кофе обусловлено содержащимся в нем белком - эйкозанил-5-гидрокситриптамид.
Исследователи обнаружили, что кофеин и другие соединения, в которые он входит, препятствовали отмиранию в головном мозге нервных клеток, отвечающих за контроль над движениями.
Болезнь Паркинсона - медленно развивающееся хроническое неврологическое заболевание, которому в большей степени подвержены люди пожилого возраста. Одно из его главных проявлений выражается в нарушении двигательных функций.
Читайте также: Назван эффективный напиток для профилактики болезни Паркинсона
Лекарства от этой болезни пока нет, однако существуют методы консервативного и оперативного лечения, которые могут облегчить состояние человека и улучшить качество его жизни.
Ученые выяснили, что кофе может помочь в борьбе с серьезным заболеванием.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В ходе экспериментов было установлено, что подопытные мыши, страдающие болезнью Паркинсона, легсе справлялись с этой болезнью, когда получали небольшие дозы кофеина. Такое действие кофе обусловлено содержащимся в нем белком - эйкозанил-5-гидрокситриптамид.
Исследователи обнаружили, что кофеин и другие соединения, в которые он входит, препятствовали отмиранию в головном мозге нервных клеток, отвечающих за контроль над движениями.
Болезнь Паркинсона - медленно развивающееся хроническое неврологическое заболевание, которому в большей степени подвержены люди пожилого возраста. Одно из его главных проявлений выражается в нарушении двигательных функций.
Читайте также: Назван эффективный напиток для профилактики болезни Паркинсона
Лекарства от этой болезни пока нет, однако существуют методы консервативного и оперативного лечения, которые могут облегчить состояние человека и улучшить качество его жизни.
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