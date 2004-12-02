» » Доказано, что кофе помогает при болезни Паркинсона
Раздел: Медицина  
0

Доказано, что кофе помогает при болезни Паркинсона

Доказано, что кофе помогает при болезни ПаркинсонаДействие кофе обусловлено содержащимся в нем белком.

Ученые выяснили, что кофе может помочь в борьбе с серьезным заболеванием.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

В ходе экспериментов было установлено, что подопытные мыши, страдающие болезнью Паркинсона, легсе справлялись с этой болезнью, когда получали небольшие дозы кофеина. Такое действие кофе обусловлено содержащимся в нем белком - эйкозанил-5-гидрокситриптамид.

Исследователи обнаружили, что кофеин и другие соединения, в которые он входит, препятствовали отмиранию в головном мозге нервных клеток, отвечающих за контроль над движениями.

Болезнь Паркинсона - медленно развивающееся хроническое неврологическое заболевание, которому в большей степени подвержены люди пожилого возраста. Одно из его главных проявлений выражается в нарушении двигательных функций.

Читайте также: Назван эффективный напиток для профилактики болезни Паркинсона

Лекарства от этой болезни пока нет, однако существуют методы консервативного и оперативного лечения, которые могут облегчить состояние человека и улучшить качество его жизни.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Паркинсон, кофе

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:48 » Автор: Едгар Букмирза
     92
     0

Похожие новости по теме

Назван эффективный напиток для профилактики болезни Альцгеймера Назван эффективный напиток для профилактики болезни Альцгеймера

Кофе влияет на риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Назван эффективный напиток для профилактики болезни Паркинсона Назван эффективный напиток для профилактики болезни Паркинсона

Ученые рассказали о пользе кофе.

Назван неожиданный фактор риска болезни Паркинсона Назван неожиданный фактор риска болезни Паркинсона

Причины болезни Паркинсона пока плохо понимаются учеными.

Кофеин в крови покажет болезнь Паркинсона Кофеин в крови покажет болезнь Паркинсона

Японские ученые из Университета Юнтендо в Токио предлагают использовать для диагностики болезни Паркинсона несложный анализ на уровень кофеина в крови.

Назван самый эффективный напиток для снятия стресса Назван самый эффективный напиток для снятия стресса

8 причин полюбить кофе раз и навсегда.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх