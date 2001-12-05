Медики рассказали, что потеря зубов повышает риск гипертонии

Похожие новости по теме

Загрязненный воздух может быть очень опасным.

Работа американских ученых показала: между повышенным кровяным давлением и ночным отдыхом есть связь.

Соленая пища в сочетании с высоким индексом массы тела и полнотой вызывает страшный побочный эффект среди молодых людей: высокое кровяное давление. Риск гипертонии среди детей и подростков увеличился на 27 процентов за прошлые 13 лет, согласно новому исследованию в журнале Hypertension американской сердечной ассоциации.