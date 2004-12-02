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Раздел: Медицина  
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Медики подсказали, какой фрукт способен уберечь от варикоза

Медики подсказали, какой фрукт способен уберечь от варикозаДве хурмы в день - и ваше здоровье значительно улучшится.
 
Как хорошо, что в южных странах в начале зимы появляется хурма. Съедая по 2 штуки хурмы в день, вы улучшаете свое здоровье сразу в 6 направлениях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.

1. Нет недостатка витаминов и микроэлементов в организме. В первую очередь витаминов С, Р, бета-каротина, группы В, йода, калия, магния.

2. Деликатная стимуляция процессов пищеварения за счет пищевых волокон, которые содержатся в хурме в больших количествах. Кроме того, пищевые волокна замедляют всасывание сахаров и снижают уровень холестерина.

3. Похудение! В 100 г хурмы примерно 70 ккал, съев 1-2 шт., Вы долго будете чувствовать себя сытым.

4. Тонус стенок сосудов. Благодаря витаминам С и Р, повышается эластичность сосудов и происходит профилактика варикоза.

5. Отличный бодрое настроение. В хурме много магния и витаминов, необходимых для синтеза «гормона радости» серотонина в организме. Плюс оранжевый цвет дает мощный терапевтический эффект.

6. Борьба с анемией. В хурме много железа, а соседство с витамином С улучшает усвояемость этого, скажем прямо, капризного микроэлемента в организме.

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ВАЖНО: Хурма противопоказана людям, страдающим диабетом и тем, кто к нему предрасположен. Несмотря на низкий гипогликемический индекс, она способна резко повысить уровень глюкозы в крови.
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 Теги: хурма, варикоз

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Сегодня, 13:44 » Автор: Ирина Шевченко
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