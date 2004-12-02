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Раздел: Медицина  
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В Украине зафиксировали первую смерть от ОРВИ

В Украине зафиксировали первую смерть от ОРВИРанее таких случаев не было зафиксировано.

Первый летальный случай в результате заражения риновирусной инфекцией произошел в Украине за период осени – зимы 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

"Один человек скончался в результате риновирусной инфекции, летальных случаев от гриппа не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

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Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) - группа острых воспалительных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых являются пневмотропные вирусы. ОРВИ - самая распространённая в мире группа заболеваний, объединяющая респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции и другие катаральные воспаления верхних дыхательных путей.
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 Теги: смерть, болезнь, ОРВИ

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Сегодня, 20:23 » Автор: Едгар Букмирза
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