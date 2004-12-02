Раздел: Медицина
В Украине зафиксировали первую смерть от ОРВИ
Ранее таких случаев не было зафиксировано.
Первый летальный случай в результате заражения риновирусной инфекцией произошел в Украине за период осени – зимы 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
"Один человек скончался в результате риновирусной инфекции, летальных случаев от гриппа не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
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Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) - группа острых воспалительных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых являются пневмотропные вирусы. ОРВИ - самая распространённая в мире группа заболеваний, объединяющая респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции и другие катаральные воспаления верхних дыхательных путей.
Первый летальный случай в результате заражения риновирусной инфекцией произошел в Украине за период осени – зимы 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
"Один человек скончался в результате риновирусной инфекции, летальных случаев от гриппа не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Британии зафиксировали первую смерть от российского "Новичка"
Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) - группа острых воспалительных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых являются пневмотропные вирусы. ОРВИ - самая распространённая в мире группа заболеваний, объединяющая респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции и другие катаральные воспаления верхних дыхательных путей.
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