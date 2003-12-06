Раздел: Медицина
Врачи объяснили, почему возникают проблемы с суставами
Воздействие некоторых факторов можно минимизировать.
Артроз – распространенное заболевание, при котором постепенно разрушается внутрисуставной хрящ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Какие факторы могут дать толчок для развития этого недуга?
Чрезмерные нагрузки
Замечено, что у боксеров и работниц текстильного производства, как правило, развивается артроз суставов кистей рук. У фермеров и баскетболистов – коленных суставов.
У теннисистов и рабочих, использующих отбойный молоток, – плечевых. Другими словами, больше всего страдают те суставы, на которые в повседневной жизни приходится максимальная нагрузка.
Впрочем, она опасна не сама по себе, а тем, что приводит к регулярным микротравмам, из-за которых внутрисуставной хрящ со временем начинает растрескиваться и истончаться.
Лишний вес
Вес тела давит на опорные суставы – тазобедренные и коленные, а также на суставы позвоночника.
И чем больше у человека избыточных килограммов, тем выше нагрузка и тем, соответственно, выше риск, что внутрисуставной хрящ начнет изнашиваться раньше времени.
К тому же жировая ткань затрудняет приток крови к суставу, а значит, и его питание. Кстати, лишний вес не только увеличивает риск артроза, но и ухудшает течение болезни – разрушение сустава быстрее прогрессирует.
Пожилой возраст
Внутрисуставной хрящ на 80% состоит из воды, а старение организма сопряжено с потерей влаги. Когда ее содержание в хряще уменьшается, он становится менее эластичным и упругим, поэтому уже не может обеспечивать амортизацию во время движения и плавное скольжение костей сустава относительно друг друга.
В итоге риск микротравм сустава растет не только при повышенной, но даже при привычной нагрузке.
К тому же с возрастом замедляется обновление всех тканей, в том числе и хрящевой, а вот процесс разрушения клеток, наоборот, активизируется. Это даже без дополнительных факторов риска приводит к ускоренному износу хряща.
Малоподвижный образ жизни
Для суставов опасны не только динамические нагрузки, когда человек, например, много работает физически, но и статические, когда он долго пребывает в одной позе.
Поэтому те, кто большую часть дня сидит в офисном кресле и мало двигается на досуге, страдают артрозом довольно часто.
Связано это с уменьшением кровоснабжения сустава, который в этом случае практически бездействует.Недополучая питательных веществ, внутрисуставной хрящ медленнее восстанавливается.
Травмы
Переломы, вывихи, а также разрывы или надрывы менисков, растяжение сухожилий могут впоследствии привести к артрозу.
Причем развиться он может как почти сразу после травмы, так и спустя годы. В одних случаях причиной этого становится непосредственное повреждение внутрисуставного хряща, на фоне которого в его ткани может меняться обмен веществ.
В других – наложение на длительное время гипса, ортезов, которые лишают сустав движения. Не работая так, как задумано природой, он не получает должного питания, и это также приводит к преждевременному износу хряща.
Наследственность
Особенности обмена веществ и прочность хрящевой ткани обусловлены генетически. Но доказательств, что предрасположенность к артрозу – наследственная, нет. Исключение – лишь артроз суставов кистей рук.
Склонность к нему передается по женской линии, от матери к дочери. Кстати, болеют этим видом артроза женщины в 10 раз чаще мужчин.
Памятка пациенту
1. Мы ничего не можем сделать с возрастом и наследственностью, но влияние остальных «угроз» можно уменьшить. Соблюдайте технику безопасности в работе и занятиях спортом, чтобы избежать травм.
Будьте активны физически, но не усердствуйте чрезмерно. Придерживайтесь здорового питания, чтобы не набирать вес.
2. При дискомфорте в суставах обязательно обращайтесь к врачу – это позволит предотвратить прогрессирование артроза.
Износ хрящевой ткани необратим: не существует метода лечения, который позволил бы восстановить ее до начального здорового уровня. Однако разрушение сустава можно остановить – для этого применяются препараты из группы хондропротекторов. В их состав входит вещество хондроитин сульфат, который подавляет активность ферментов, способствующих разрушению хряща, а также участвует в построении хрящевой ткани. Другое вещество, входящее в состав хондропротекторов (как отдельно, так и в комбинации с хондроитином сульфатом), называется глюкозамин.Оно стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, которая «отвечает» за увлажненность хряща, уменьшает боль и улучшает функции сустава.
3. Лечение хондропротекторами максимально эффективно на первой-второй стадии артроза, но эти препараты применяются и на третьей стадии. А вот на четвертой, когда хрящ практически разрушен, единственным выходом является эндопротезирование – замена сустава на искусственный.
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Это вмешательство имеет ряд противопоказаний и побочных эффектов. Поэтому до такого состояния суставы лучше не доводить и начинать лечиться вовремя.
Артроз – распространенное заболевание, при котором постепенно разрушается внутрисуставной хрящ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Какие факторы могут дать толчок для развития этого недуга?
Чрезмерные нагрузки
Замечено, что у боксеров и работниц текстильного производства, как правило, развивается артроз суставов кистей рук. У фермеров и баскетболистов – коленных суставов.
У теннисистов и рабочих, использующих отбойный молоток, – плечевых. Другими словами, больше всего страдают те суставы, на которые в повседневной жизни приходится максимальная нагрузка.
Впрочем, она опасна не сама по себе, а тем, что приводит к регулярным микротравмам, из-за которых внутрисуставной хрящ со временем начинает растрескиваться и истончаться.
Лишний вес
Вес тела давит на опорные суставы – тазобедренные и коленные, а также на суставы позвоночника.
И чем больше у человека избыточных килограммов, тем выше нагрузка и тем, соответственно, выше риск, что внутрисуставной хрящ начнет изнашиваться раньше времени.
К тому же жировая ткань затрудняет приток крови к суставу, а значит, и его питание. Кстати, лишний вес не только увеличивает риск артроза, но и ухудшает течение болезни – разрушение сустава быстрее прогрессирует.
Пожилой возраст
Внутрисуставной хрящ на 80% состоит из воды, а старение организма сопряжено с потерей влаги. Когда ее содержание в хряще уменьшается, он становится менее эластичным и упругим, поэтому уже не может обеспечивать амортизацию во время движения и плавное скольжение костей сустава относительно друг друга.
В итоге риск микротравм сустава растет не только при повышенной, но даже при привычной нагрузке.
К тому же с возрастом замедляется обновление всех тканей, в том числе и хрящевой, а вот процесс разрушения клеток, наоборот, активизируется. Это даже без дополнительных факторов риска приводит к ускоренному износу хряща.
Малоподвижный образ жизни
Для суставов опасны не только динамические нагрузки, когда человек, например, много работает физически, но и статические, когда он долго пребывает в одной позе.
Поэтому те, кто большую часть дня сидит в офисном кресле и мало двигается на досуге, страдают артрозом довольно часто.
Связано это с уменьшением кровоснабжения сустава, который в этом случае практически бездействует.Недополучая питательных веществ, внутрисуставной хрящ медленнее восстанавливается.
Травмы
Переломы, вывихи, а также разрывы или надрывы менисков, растяжение сухожилий могут впоследствии привести к артрозу.
Причем развиться он может как почти сразу после травмы, так и спустя годы. В одних случаях причиной этого становится непосредственное повреждение внутрисуставного хряща, на фоне которого в его ткани может меняться обмен веществ.
В других – наложение на длительное время гипса, ортезов, которые лишают сустав движения. Не работая так, как задумано природой, он не получает должного питания, и это также приводит к преждевременному износу хряща.
Наследственность
Особенности обмена веществ и прочность хрящевой ткани обусловлены генетически. Но доказательств, что предрасположенность к артрозу – наследственная, нет. Исключение – лишь артроз суставов кистей рук.
Склонность к нему передается по женской линии, от матери к дочери. Кстати, болеют этим видом артроза женщины в 10 раз чаще мужчин.
Памятка пациенту
1. Мы ничего не можем сделать с возрастом и наследственностью, но влияние остальных «угроз» можно уменьшить. Соблюдайте технику безопасности в работе и занятиях спортом, чтобы избежать травм.
Будьте активны физически, но не усердствуйте чрезмерно. Придерживайтесь здорового питания, чтобы не набирать вес.
2. При дискомфорте в суставах обязательно обращайтесь к врачу – это позволит предотвратить прогрессирование артроза.
Износ хрящевой ткани необратим: не существует метода лечения, который позволил бы восстановить ее до начального здорового уровня. Однако разрушение сустава можно остановить – для этого применяются препараты из группы хондропротекторов. В их состав входит вещество хондроитин сульфат, который подавляет активность ферментов, способствующих разрушению хряща, а также участвует в построении хрящевой ткани. Другое вещество, входящее в состав хондропротекторов (как отдельно, так и в комбинации с хондроитином сульфатом), называется глюкозамин.Оно стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, которая «отвечает» за увлажненность хряща, уменьшает боль и улучшает функции сустава.
3. Лечение хондропротекторами максимально эффективно на первой-второй стадии артроза, но эти препараты применяются и на третьей стадии. А вот на четвертой, когда хрящ практически разрушен, единственным выходом является эндопротезирование – замена сустава на искусственный.
Читайте также: Названы главные правила простого пробуждения зимой
Это вмешательство имеет ряд противопоказаний и побочных эффектов. Поэтому до такого состояния суставы лучше не доводить и начинать лечиться вовремя.
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