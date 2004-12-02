Раздел: Медицина
Врачи назвали специю, способствующую восстановлению зрения
Доступное народное средство улучшит ваше зрение.
Наше зрение дает нам 90% информации, которую мы получаем, что помогает нам узнавать больше о мире.
С возрастом функционирование нашего организма начинает ухудшаться, и мы теряем некоторые основные функции, а так же становимся все более склонны к болезням, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
За последние 50 лет мы добились значительного прогресса в области науки и техники. Очки и контактные линзы, которые мы носим сегодня намного лучше, чем раньше, но они обманывают глаз и не лечат основную проблему. К счастью для вас, у нас есть чудесное решение, которое позволит улучшить ваше зрение всего за пару недель!
Лекарство готовится из шафрана, корня, который чаще всего используется в качестве специи. Сильвия Бисти, ученая, которая утверждает, что шафран может остановить ухудшение зрения связанное с возрастом и улучшить его за короткое время.
Вот как подготовить рецепт:
Ингредиенты:
чашка воды
1 гр. шафрана
Инструкции:
Поместите воду в кастрюлю, затем доведите ее до кипения и добавьте шафран. Варите на медленном огне смесь в течение минуты, затем дайте ей остыть и процедите. Добавьте мед по вкусу и выпивайте чашку чая из шафрана. Повторяйте процесс каждую ночь перед сном, и ваше зрение значительно улучшится всего за пару недель.
Читайте также: Медики рассказали, как чеснок влияет на сердце
Кроме восстановления зрения, шафран может также очистить вашу кровь, регулировать уровни триглицеридов и холестерина в крови, улучшить циркуляцию крови, вылечить артрит и улучшить вашу память.
Наше зрение дает нам 90% информации, которую мы получаем, что помогает нам узнавать больше о мире.
С возрастом функционирование нашего организма начинает ухудшаться, и мы теряем некоторые основные функции, а так же становимся все более склонны к болезням, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
За последние 50 лет мы добились значительного прогресса в области науки и техники. Очки и контактные линзы, которые мы носим сегодня намного лучше, чем раньше, но они обманывают глаз и не лечат основную проблему. К счастью для вас, у нас есть чудесное решение, которое позволит улучшить ваше зрение всего за пару недель!
Лекарство готовится из шафрана, корня, который чаще всего используется в качестве специи. Сильвия Бисти, ученая, которая утверждает, что шафран может остановить ухудшение зрения связанное с возрастом и улучшить его за короткое время.
Вот как подготовить рецепт:
Ингредиенты:
чашка воды
1 гр. шафрана
Инструкции:
Поместите воду в кастрюлю, затем доведите ее до кипения и добавьте шафран. Варите на медленном огне смесь в течение минуты, затем дайте ей остыть и процедите. Добавьте мед по вкусу и выпивайте чашку чая из шафрана. Повторяйте процесс каждую ночь перед сном, и ваше зрение значительно улучшится всего за пару недель.
Читайте также: Медики рассказали, как чеснок влияет на сердце
Кроме восстановления зрения, шафран может также очистить вашу кровь, регулировать уровни триглицеридов и холестерина в крови, улучшить циркуляцию крови, вылечить артрит и улучшить вашу память.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
25
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"
- О новом подозреваемом в деле Гандзюк
- Чому Тимошенко не засудила підкуп виборців
- В Сети высмеяли боевиков «ЛНР», отыскавших «натовцев» на Донбассе
- Раненых украинских моряков держат в общих камерах СИЗО
- Вы скажете всё через семь минут
- В Киеве разыскали «минера» Рады
- Уфологи отыскали в Зимбабве «корабль пришельцев»
- Об истории с адмиралом и Кантом
- Климкин оконфузился с фамилией своего коллеги
- Кораблям и катерам Морской охраны ГПСУ разрешили стрелять без предупреждения
- Три других тополя на Плющихе
- Сеть насмешили суррикаты, пытавшиеся «разбудить» плюшевого зайца
- В Минобороны рассказали, как проходят сборы резервистов
- СБУ пресекла вывоз запчастей к самолету Ил-76
- Хохма дня: ученые выяснили, какие мультики нравятся дельфинам
- Децентралізація: зупинити не можна продовжувати
- Нашел место: находчивый грузин десятилетиями хранил свою машину на балконе
- Радянський КДБ у Празі
- Украина приобретет канадские снайперские винтовки
- Крым и Абхазия – «друзья» по несчастью
- В Сети подняли на смех нелепую витрину в Красноярске
- Фотограф разглядел в небе профиль Елизаветы II
- В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий
- 48 російських копійок за репост
- Косметические фейлы, знакомые многим девушкам
- Вечерний позитив: подборка лучших анекдотов
- Смешные ошибки строителей из серии «И так сойдет»
- Стало известно, когда пройдут переговоры России, Украины и ЕС по газу
- Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Оставьте свой комментарий